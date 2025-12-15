澎湖湖西垃圾場大火引民怨 環保局多管齊下改善

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西紅羅垃圾衛生掩埋場屢傳大火，引發民眾怒火，更促使湖西鄉各界前往澎湖縣政府陳情。針對各界訴求，環保局回應，成立「垃圾分類與減量會報」、落實垃圾檢查與源頭減量、焚化爐選址公開透明與紅羅垃圾場改善等。

關於垃圾破袋檢查與源頭減量，環保局說明，分類標準分為「資源回收物」與「廚餘」2大類，其中資源回收物依中央公告的規範辦理。另因應今年廚餘改採黑水虻生物處理方式，要求落實「先瀝除水分」與廚餘細分類措施，同時請馬公市公所加強向餐廳及飲食業者宣導配合。

在破袋檢查方面，澎湖縣府每年均補助清潔隊執行破袋稽查，並委託顧問公司於馬公、湖西、西嶼三鄉市成立專案小組，今年各公所及環保局專案破袋合計稽查近5000餘包。此外，垃圾車進入轉運站前也會執行抽查，今年共抽查1166車次，其中不合格車次134車次(不合格率11.5%)。

至於焚化爐選址公開透明與紅羅垃圾場改善方面，湖西鄉陳情要求焚化爐選址應公開透明、採多方案評估，環保局表示，目前在地自主處理設施的籌劃皆依中央《促參法》流程辦理，未來將持續秉持公開透明原則向社會說明。紅羅垃圾場改善，除現行24小時人員駐點外，也推動消防與監測設備升級，包括增設熱影像測溫系統、自動消防水砲、2座20公噸儲水塔等，導入智慧科技以提升早期預警與應變能力；並進行擋土牆及防火牆規劃，納入滲出水蒐集設計，避免可能造成污染。

湖西垃圾場屢傳大火，湖西鄉各界前往澎湖縣政府廣場陳情。(記者劉禹慶攝)

