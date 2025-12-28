澎湖湖西村燒餅店家疑不慎打翻油鍋釀火災 民宅燒到剩骨架

南部中心／廖璟華、蘇晟維 澎湖報導

28日中午，在澎湖湖西村發生一起火警，當時一戶在賣燒餅的店家，正在熱油鍋準備作業時，疑似不慎打翻油鍋，導致瞬間民宅陷入火海當中，消防隊經過快一個半小時的時間，才終於將火勢撲滅，但整個民宅已經被燒到只剩下骨架。

澎湖湖西鄉一間燒餅店，28日中午在熱油鍋之際不慎打翻，釀成火警。（圖／民視新聞）

濃密黑煙伴隨著澎湖冬季的強風，不斷往天空中竄上去，從遠方就可以清楚看見，澎湖湖西鄉，週日中午一處民宅突然竄出火舌，消防隊緊急出動，就看到整棟民宅幾乎已經被燒到精光，附近鄰居說，「在煮油鍋啦，油鍋倒了，倒了之後，他兒子過來就潑水，潑下去後就整個出去了，好像屋主手有燙傷」

屋主兒子還原當時情形說到，「當時我們要在燒油鍋，那個油鍋太熱了，結果它那個燒到旁邊油渣就起火，起火之後油鍋就翻到地面上，一翻到地面上它就兩邊就燒起來了」原來當時，屋主家人疑似在製作燒餅油酥時，當時不慎打翻油鍋，瞬間大火迅速向外延燒，加上現場存放了保麗龍、塑膠袋及書籍等易燃雜物，還有風勢助長，讓火勢一發不可收拾，經過快一個半小時的搶救，才終於將火勢撲滅。

澎湖消防第二大隊副大隊長王思源指出，「本局勤指獲報之後，立即派遣各式消防車輛共12車24人，火勢於13時40分控制，據屋主表示，他是在煮食東西的時候不慎起火」現場燃燒面積超過400平方公尺，只有張姓屋主輕微燙傷，但不願送醫，但詳細起火原因，將由火調人員進一步釐清。

