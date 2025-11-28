澎湖湖西鄉開會 聚焦垃圾場火災、焚化爐設置

基隆市 / 綜合報導 水龍頭一打開，竟然飄散刺鼻汽油味！昨(27)日就有基隆人，因為漱口被嗆到吐，衣服洗完也滿是油味，一聞才發現，竟然是自來水的問題！當地里長反映，自來水公司一開始還說沒問題，但愈來愈多人通報之下，巡查後才發現基隆河面，漂了一層油，水源遭到污染，而且透過管線，已經進入家戶！雖然緊急把水源改成新山水庫，也用消防栓大量排水清理，但隔了一天還是有味道，基隆市環保局在抽水站設置攔油索，加強攔截之外，也已經沿線採驗，追查可能的污染源！打開水龍頭刺激的汽油味撲鼻而來，水質看上去很清澈沒混濁但油臭味，就算淨水器過濾好幾次仍揮之不去。當地住戶蘇先生說：「我們去加油站加汽油，不是會有油氣出來嗎，就是那個味道，再重一點就對了，我媽是先漱口之後，發現就是汽油味，卡在喉嚨吐不出來。」很多居民都跟里長通報一看不得了，不只臭味水桶內壁似乎有油的痕跡，一整池的觀賞魚也越來越沒有活力。當地住戶徐先生說：「(水龍頭)流出來的水，都有一種油味啦，聞起來就有油味，(味道很重嗎)，對啊，不知道就喝下去了啊，(知道就不敢用了)，對啊。」新山淨水場主要供應基隆市，還有新北市汐止和瑞芳用水，水源來自於基隆河，但廿七日清晨發現河面有油汙，當下緊急停止抽水，但油汙水已經順著管線進入家戶，造成七堵區安樂區和仁愛區，都用到了有油汙的自來水。台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢說：「快濾池，沉澱池這些，我們都先把它漏空，然後都把它清洗乾淨，確定沒有那個油污味，然後水質檢驗合格之後，原水跟清水，檢驗合格之後，我們才敢送水。」水公司利用消防栓排水清理管線，但隔了一天油臭味還是存在，環保局同步在八堵抽水站，用全新的攔油索加強攔截，也沿線採驗要揪出罪魁禍首。基隆市信義區信綠里里長吳銘達說：「自來水公司，是不是螺絲鬆了，飲用水你要抽進來，最起碼要做個檢驗嘛。」水公司承諾如果家戶的蓄水池，還是有異味的話可撥打1910專線，將派人清洗費用和衍生的水費，都會全額吸收盡快平息民怨。 原始連結

