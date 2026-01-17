澎湖漁會包魚水餃做公益 助弱勢學子赴台面試

（中央社澎湖縣17日電）澎湖區漁會今天起一連2天辦理「包魚水餃」活動，吸引近200名民眾參與。民眾除可品嘗石斑魚海鮮水餃外，每人400元的報名費將全數捐贈，協助2所高中職弱勢學子赴台面試的交通費用。

澎湖區漁會指出，「石斑魚水餃體驗營」公益活動一連2天共舉辦4場，有100餘組家庭參與，並首度以澎湖在地養殖石斑魚為主要食材，在專業老師帶領下體驗製作石斑魚水餃，深化對在地漁業與海洋食材的認識。每組家庭除可帶回60顆石斑魚水餃外，現場也加贈海鮮湯品組，食魚教育收穫滿滿。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，澎湖離島高中職在升學過程中，往往需多次往返本島參加甄試與面試，對經濟弱勢家庭來說，交通旅費是一大負擔。希望透過「石斑魚水餃體驗營」公益活動，讓弱勢學子不因距離與經濟條件而錯失升學機會，安心跨海追尋未來。

澎湖區漁會強調，此次公益活動採「零利潤」方式辦理，每組400元報名費全數捐給澎湖2所高中職，專款專用於補助離島弱勢學子的交通費，讓澎湖孩子在逐夢路上不再孤單。

澎湖區漁會表示，「石斑魚水餃體驗營」公益活動18日當天還有2場。（編輯：黃世雅）1150117