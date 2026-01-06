澎湖漁船印尼漁工腳趾斷裂 海巡巡防艇風浪馳援送醫

（中央社澎湖縣6日電）澎湖籍「億萬財66」漁船一名印尼漁工，海上作業不慎致腳趾斷裂，空勤總隊在風浪中因海象不佳無法吊掛，最後由海巡巡防艇在風浪中救返送醫。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區昨天下午近5時許，接獲民眾報案，澎湖籍「億萬財66」漁船上一印尼籍漁工因作業不慎致腳趾斷裂，除先行通報空勤總隊派遣直升機吊掛後送，並派遣澎湖海巡隊線上巡防艇緊急前往指定海域協處。

空勤直升機在晚間8時35分抵達「億」船上空進行傷患吊掛救援任務，卻因海象不佳，無法順利執行吊掛作業；最後由巡防艇執行傷患後送，並同步通報第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，晚間10時25分交由消防局救護車送往衛福部澎湖醫院就醫。

金馬澎分署表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過澎湖區漁會漁業廣播電台通報，海巡將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產安全。（編輯：陳仁華）1150106