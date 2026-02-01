澎湖潮間帶照海 紅螺大豐收

澎湖民眾「照海」時意外發現整窩「紅螺」。（中央社）

本報綜合報導

澎湖陳姓民眾一月三十一清晨在珊瑚礁岩淺坪的潮間帶海域「照海」時，意外發現整窩的「紅螺」，數量逾二百三十粒，足足裝滿兩個簍子，創下拾獲海螺新紀錄。

平日與海為伍的陳姓民眾，把握冬令時節難得的好潮汐，清晨時分如常穿著防風的雨衣褲、頭戴頭燈，在低溫、寒風中下海至珊瑚礁岩淺坪的潮間帶海域「照海」，捕捉沙蟹與撿拾螺貝等。

陳姓民眾意外在潮間帶的一處珊瑚礁岩淺坪上，發現棲息著密密麻麻的「紅螺」與零星的「鐘螺」、沙蟹；其中，「紅螺」的數量多達二百三十三粒，足足裝滿兩個簍子。他花費很大力氣才扛上岸來，帶著滿滿收穫返回馬公。

陳姓民眾表示，以往潮間帶的「照海」，無論是白天或是晚上或清晨時分，所捕獲的螺貝數量多是零星；但這次清晨的「照海」一口氣拾獲這麼多的「紅螺」，是靠海維生二十餘年來的第一次，也創下了拾螺的新紀錄，感覺很有成就感，期盼新的一年裡在潮間帶上都能有如此豐收。

「照海」在澎湖來說，是夜間在海上潮間帶的一項漁事作為，民眾配合海水退潮之際戴著照明燈具下海，捕捉魚蝦蟹螺貝等海產品。

澎湖農漁局表示，「紅螺」學名「角赤旋螺」，一般殼長十至二十五公分，螺塔高尖，各層間有突瘤，褐表紅褐、殼皮發達，因殼皮具生長線而形成絲狀的紋線，生長棲息於在潮間帶至淺海的珊瑚礁或岩礁底間，是大型經濟型食用螺類淺海珊瑚礁，肉質鮮美甚獲消費者喜歡，外殼還可加工作為藝品，極具經濟價值。