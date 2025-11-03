澎湖獲最佳育兒友善城市獎肯定

「禮運大同篇」寫道：「使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨，廢疾者，皆有所養。」自光復上任以來，對完善全齡化社會福利政策不遺餘力，如今澎湖全方位的育兒政策終於在媒體「2025永續城市SDGs大調查」中榮獲「最佳育兒友善城市獎」肯定！

每一位設籍澎湖滿3年且25歲到40歲的育齡女性都能申請凍卵補助，留下當媽媽的機會；114年也調升生育補助，第1胎4萬、第2胎6萬、第3胎以上達到8萬。孩子出生後，0至2歲的嬰兒每月可申請3000元育兒津貼，每年最高補助3萬6000元；同時公費提供口服輪狀病毒疫苗，而71型腸病毒疫苗接種則針對中低收及身障幼兒全額補助，一般幼兒補助第2與第3劑，保障嬰幼兒健康。

不只顧孩子，縣府團隊也為媽媽們建置「到宅坐月子資訊服務平台」，直接整合月嫂、月子餐與孕產福利資訊，同時也推出LINE@平台「媽咪寶貝+」一站式資源服務，讓新手爸媽快速掌握不孕補助、產檢、疫苗接種、發展篩檢與早療轉介等育兒資訊。

當媽媽要重回職場，全縣也設置7間托嬰中心，114年4月起，婦女福利服務中心更開辦定點托育服務，未來也規畫於文光國中擴建公共托嬰中心。同時，全縣已建置7處共融式遊具，隘門文教館也即將完工，縣府團隊更規畫在案山推動全齡共融社會服務園區，營造更多親子互動空間。

關於教育扶助則從學齡前延伸至高等教育，國小階段提供制服、文具、營養午餐補助；高中、大學及研究所則提供每年1萬元助學金。光復會持續帶領縣府團隊落實「澎湖好政、幸福達陣」的願景，全面打造願生、能養的友善育兒環境。