澎湖環保局槓上馬公市公所！紅羅垃圾場傾倒爭議 議員批官僚霸凌

馬公市公所垃圾車陷紅羅掩埋場垃圾堆中。（莊光大議員提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣政府環保局日前發函馬公市公所，指稱馬公市公所清潔隊上月初垃圾車進紅羅垃圾場傾倒垃圾時，未依規定而隨意傾卸在車道上，若未依指示區傾倒，將在13日停止馬公市公所垃圾車進場傾倒。3日在議會引爆，議員莊光大痛批這是環保局官僚，壓榨馬公清潔隊的行政霸凌，同時質疑環保局長和委外業者關係。

根據3日議事堂上質詢，莊議員出示環保局委外管理廠商打瞌睡影片、垃圾車陷在垃圾內動彈不得等畫面，質詢環保局長蔡淇賢，並控訴其怠惰，因為早在11月時，問題就有浮現，他就有要求進場路面要舖設廢瀝青方便垃圾車進出，同時自從火災過後，場內1.8公傾沒有照明，妨礙垃圾車作業。

因馬公市公所垃圾車和環保局委外廠商嫌隙，3日在議會引爆莊大大議員（右）強力質詢環保局長蔡淇賢（左）。（翻攝澎湖縣議會質詢畫面／許逸民澎湖傳真）

莊議員說，導火線是去年12月25日晚，馬公市公所垃圾車原本需要過磅後進場倒垃圾，但無法過磅，因此到管理員室反應，殊料2管理員打瞌睡中，因此叫醒他們，就被罵三字經了。

隔天，他接到反應，邀集環保局跟公所到場一起協商，釐清垃圾車因沿線沒燈光，且深夜時得倒車進場，沒在指定地點傾倒而起嫌隙。因此當時他就建議行車路線的泥路用廢瀝青舖設壓時，同時增設照明，方便垃圾車出入也安全，沒想到事隔40天，環保局不當回事，之間還發生垃圾車按照委外業者指引，卻車陷垃圾堆中動彈不得，在場業者不協助，還得另外再找拖車來處理，以致風波越鬧越大，環保局日前竟還發文嗆市公所，再不改善會拒收垃圾。

對此，蔡淇賢局長回應說，已經有在入口裝設一盞燈，明日還會加裝一盞，持續加強。至於場區內泥路路面則已有壓實，較軟弱部分有鋪設鐵板改善了。同時強調，馬公市公所垃圾車未依指定區域傾倒，逕倒在車道上，會影響隔日白天場內打包作業困難，因此籲請垃圾車司機，遵守入場規則。

