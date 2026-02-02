澎湖生活博物館２月２８日至３月１日「澎博上元乞龜趣」歡慶元宵！

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】「澎湖生活博物館」為增進民眾與地方博物館間的互動，並迎接返鄉鬧元宵的鄉親及遊客，特於元宵節前夕辦理「澎博上元乞龜趣」活動，讓民眾更加認識澎湖常民生活及文化寶藏，共創屬於澎湖全民共有的博物館。

本活動將於2月28日至3月1日辦理4場次(上午場：9時30分至11時30分、下午場：14時至16時30分)，凡活動期間入館的民眾即贈送1張遊戲券，入館時請於服務台領取，每場次各250張(發放時間：上午場次9時30分起，下午場次14時起) ，每人限領一張，送完為止。憑券可參與「攻炮城」及「乞龜」活動各1次。另設「燈謎區」特邀請燈謎協會的老師主燈講題哦~~歡迎大家一起來腦力激盪一下。

廣告 廣告

澎湖縣政府文化局誠摯的邀請您於元宵節期間來一趟澎湖生活博物共同歡喜鬧元宵！澎湖生活博物館開館時間為9時至17時（16時30分停止售票入館），洽詢電話：9210405轉6411鄭小姐。

溫馨提醒：免票入館的鄉親們，為了您的權益，入館時請務必攜帶身分證明文件正本哦。（照片記者葉佳盈翻拍）