澎湖男子當街射擊空氣槍 開槍案件頻傳成治安隱憂

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一向治安良好的澎湖縣，近來卻「槍聲」大作，雖然經查都是空氣槍，但此舉不僅擾亂社會安寧，也造成人心惶惶，去年10月30日在馬公市菜園公然試槍的顏姓男子，經馬公警分局依違反社會秩序維護法案件，移送澎湖地方法院審理，判決處罰鍰新臺幣8千元，槍枝及子彈沒入。

判決書指出，顏姓男子去年10月30日10時許，在澎湖縣馬公市菜園里漁港旁路邊，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍1支，而有危害安全之虞。依法可處3日以下拘留或新臺幣18000元以下罰鍰，社會秩序維護法第65條第3款定有明文。

廣告 廣告

顏姓男子坦承當日持扣案鎮暴槍對空射擊6發子彈等情事，槍枝經送請澎湖縣政府警察局鑑驗，研判係非制式空氣槍，以小型高壓氣體鋼瓶內氣體為發射動力，彈丸單位面積動能為每平方公分16焦耳，與內政部公告槍砲彈藥殺傷力認定基準(每平方公分20焦耳以上)已屬接近。槍枝外觀、尺寸與真槍均近似，倘非近距離觀察，實難辨真偽。

澎湖去年起在案山大廟前、馬公菜園海邊、市區自由塔前等地，都傳出槍聲大作，雖然警方都依照現場監視器循線追查嫌疑人到案，並移送澎湖地檢署偵辦，但空氣槍氾濫問題，已成為澎湖治安隱憂。

【看原文連結】

更多自由時報報導

音樂、喧嘩吵到凌晨4點 露天咖啡店挨罰6千還喊冤

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

太子集團創辦人陳志在柬埔寨落網 遣送至中國

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

