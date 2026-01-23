澎湖男清晨「斷片」撞飛號誌桿！ 內臟大出血還不認有喝酒

澎湖27歲醉男清晨酒駕自撞，警消趕抵將他救出送醫。讀者提供

真的不要命！澎湖馬公市今（23日）清晨發生一起驚悚酒駕自撞事故，一名卓姓男子駕駛白色BMW轎車，疑因黃湯下肚神智不清，在烏崁路段失控猛撞路旁號誌桿翻覆，車頭倒插毀損嚴重。警方到場後救出卓男，聞到他滿身酒氣，但卓男裝傻，抵死不認酒駕，直到送醫檢查發現內臟出血，驗出酒測值高達0.34mg/L，當場被警方依法送辦。

馬公分局調查，今天清晨6時6分許，卓姓男子獨自駕車沿縣道204線行駛，由郊區朝馬公市區方向狂飆，行經5.7公里烏崁段處時，疑因醉駕無法操控方向盤，導致整輛車失控衝撞路旁巨石及號誌桿，巨大的撞擊聲響嚇壞附近路人，車頭瞬間擠壓變形，零件碎裂一地。

員警獲報趕抵現場，將困在車內的卓男救出，他雖意識清醒但渾身散發刺鼻酒味，全身多處受傷。警方隨即實施呼氣酒精濃度檢測，數值一出果然超標，高達0.34mg/L，但卓嫌矢口否認飲酒，面對警方詢問均裝傻呼攏，表示「不知道、沒喝過」。

由於卓男被救出後感到腹部劇痛，經警送往三軍總醫院澎湖分院急救，才發現內臟已有出血狀況，目前正住院治療中。由於他酒精數據與肇事事證明確，全案已依酒駕肇事公共危險罪送辦。



