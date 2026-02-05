澎湖癌末患者完成心願 順利赴宮廟還願 (圖)

很多人以為，高血壓一定要「頭痛、頭暈、血壓爆表」才算嚴重，否則忍一忍就好。但醫師直言，真正危險的高血壓，往往不是讓你痛，而是讓你「以為沒事」，等到心肌梗塞或中風發生，才驚覺不是突然，而是一路被忽略。 高血壓原因多 幾乎無異常不適 健康管理醫院錢政平副院長表示，發生高血壓的原因，包括年齡、肥胖、遺傳、飲食、藥物和環境等因素，都有可能讓血壓升高，並且幾乎無異常不適狀態，常見許多人都是健檢才意外發現自己早已有高血壓問題。 常見這些症狀 長久恐致心血管疾病 錢政平也指出，常見高血壓問題者容易犯一個錯誤，認為身體若無明顯不適就可以不需按照時間服用醫師開立的控制血壓藥物。雖有少數高血壓患者可能會發生頭痛、頭暈、耳鳴、心悸、流鼻血、兩肩痠痛等症狀，但因這些病狀也容易被認為只是短時間發生忍一忍就過，而疏忽耽誤就醫。而最致命的是長久高血壓會提高心血管疾病發生，而心血管疾病在發生變化時總是沒有明顯症狀，等到急性併發症（心臟病、中風等心血管疾病）發作時才意識皆因長期血壓未控制良好。 採取低鈉飲食 避免血壓增高 錢政平建議，高血壓患者，平日飲食也需注意採取低鈉飲食，因攝取過多鹽，鹽分中的鈉會讓水分滯留身體中，

常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 發表留言