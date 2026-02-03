澎湖發放長者5千元春節禮金 2萬多人受惠

（中央社澎湖縣3日電）澎湖白沙等偏鄉在加碼發放振興禮券後，澎湖縣政府春節敬老平安禮金也趕在今天發放，全縣凡設籍滿3年的65歲以上長者，每人均可領取新台幣5000元，全縣2萬1812人請領，春節好過年。

澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁今天在警局大禮堂內了解春節敬老平安禮金整備情形，慰勉近100名工作人員辛勞，並向長者們致上最崇高敬意，祝福長者幸福、平安、快樂。

陳光復表示，農曆春節是闔家團聚的重要節日，縣府發放5000元春節禮金，向長年為家庭與社會奉獻的長輩表達最誠摯的敬意，也希望府會的心意，能讓縣內2萬餘位長輩感受到滿滿的年節祝福，與兒孫一同採買年貨、外出走走，享受天倫之樂，讓春節更添溫馨喜氣。

澎湖縣政府一早前往台銀澎湖分行提領近2億元的千元大鈔，澎湖縣警局出動警力全程戒護至警局，並由工作人員依序清點後裝入專用禮金袋，交由各鄉 市公所攜回至各村里發放，也有部份長者以轉帳方式直接匯入帳戶。

縣府社會處表示，春節敬老平安禮金發放，凡在112年2月17日前設籍澎湖滿3年的65歲以上長者（民國50年2月17日前出生者），每人均可領取5000元，全縣2萬1812人，所需經費1億906萬元，澎湖本島4鄉市則在今天下午起至3月31日在各村里長及村里幹事領取，匯款核發於發放之次日起3日內入帳，4月1日起至4月9日為補發期限，逾期不再補發，澎湖身心障礙者春節慰問金亦將於6日發放，每人同樣發放5000元。（編輯：李淑華）1150203