澎湖發現飛行器殘骸 與失蹤F16無關

西嶼小門發現疑似飛行器殘骸，證實與F16失事戰機無關。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時值全國搜索失蹤F16戰機之際，由於駕駛飛官為澎湖優秀子弟辛柏毅，因此格外引發澎湖民眾矚目。今(9)日澎湖西嶼小門傳出發現飛行器殘骸，一度讓外界誤以為尋獲F16，但經空軍馬基隊派員現場會勘，認為是中國民航器或火箭。

西嶼鄉竹灣派出所今日中午12時許接獲民眾通報，指稱在西嶼鄉合界村中段後灣沙灘，發現1塊疑似民航機殘骸，該殘骸長約280公分、寬約220公分，一度誤傳是失蹤F16戰機，外觀呈白色，由殘骸結構及飛行弓角研判為民航機殘骸，非戰機結構，一度以為是525華航目斗嶼空難失事殘骸，但由中國簡體字字樣，確定非華航殘骸。

空軍馬基隊派員抵達現場，認為與2025年12月25日台東蘭嶼海邊發現的2塊大型複合材料片，上面印有「透波口」、「支持部位」等簡體字樣相符，由飛行弓角判斷為民航機殘骸，因為這弓角是民航機規格，但仍需要進一步鑑定，也有一說是火箭殘骸。

空軍馬基隊表示，這些海漂物可能來自中國，疑似是飛行器的碎片，但無法確定是民航器或是火箭殘骸，現場旁邊尋獲救生圈及救生衣，印有唐山字樣，但近年來中國民航機失事墜海，就是中國東方航空5735號班機，只是仍有待確定。雖然已證明非F16殘骸，但空軍仍持續搜索失蹤飛官辛柏毅與戰機殘骸。

弓板形式證實為民航飛行器，由字樣判讀是中國製。(記者劉禹慶攝)

