澎湖發現"飛機碎片" 初判"非F-16V殘骸"疑為中飛機蒙皮

F-16失事第四天，國軍將近300人全面搜救上尉飛官辛柏毅，小姨子連發兩篇文透露，家屬心情著急詢問宮廟的細節，轉述辛柏毅說可能在8000呎海水裡，潛水教授與資深老船長都研判，飛官不排除已經往南方澳外海漂，今天（9）下午澎湖西嶼一度發現金屬物品，不過經過確認，疑似是中國飄過來的飛機蒙皮。

澎湖西嶼發現一大塊白色板子，疑似金屬物品，海巡不敢大意，立即拉起封鎖線，軍方接獲通報，趕往釐清，還好發現是虛驚一場，不是F-16戰鬥機殘骸，也不是國軍的物品，F16失事，上尉飛官辛柏毅失聯第四天，國軍持續在花蓮海岸展開大規模搜尋。

澎湖西嶼發現「Ｆ－１６Ｖ殘骸」？ 軍方趕赴確認。 （圖／民視新聞）

海巡不分日夜擴大搜救，派遣4艦16艇次、岸際132車296人，一定要找到辛柏毅，專家依辛柏毅落海位置研判可能已經往北漂。





東華大學體育中心潛水教授朱文正：「目前看起來，它墜機的位置，可能比較會是黑潮的，如果是黑潮位置的話，我建議就是要從，墜機的地點然後往北搜尋，因為我們黑潮的流向是固定的。」

花蓮石梯漁港老船長林國正：「他（辛上尉）應該在往北的地方，可能甚至於超過蘇澳。」

討海53年的石梯漁港老船長和也說不排除飄到南方澳岸際，飛官家屬很焦急小姨子連發兩篇，淚崩表示，宮廟人員說，姊夫右手似乎被衣物或帶子卡住，叮囑家人要找到黑盒子，辛柏毅更傳達自己撞到頭，在8000呎海水裡，對於位置並不清楚，還說，辛柏毅一方面想回家，卻又猶豫請家人不要急著帶他回去，「說醜醜了不想給姊姊看」。家屬心碎，但抱著一絲希望，國軍也持續搜救，祈禱辛柏毅平安歸來。

