澎湖白沙加碼普發一萬！明起發放 資格一次看

澎湖縣白沙鄉長宋萬富宣布，符合資格的鄉民每人可領取新臺幣1萬元。（圖／東森新聞）





澎湖縣白沙鄉公所今（23）日正式啟動「提振地方經濟暨產業發展振興經濟禮金」準備作業，白沙鄉長宋萬富宣布，符合資格的鄉民每人可領取新臺幣1萬元。發放作業將於明（24）日正式展開，而領取資格方式也出爐了。

白沙鄉發放振興經濟禮金 每人可領1萬元

工作人員正在加緊點鈔，十分忙碌，因為明天就是加碼普發一萬的發放日。白沙鄉公所表示，本次振興經濟禮金發放對象為2025年12月26日（含當日）以前設籍於白沙鄉之鄉民，凡符合資格者，每人皆可領取新臺幣1萬元。鄉公所規劃三階段領取作業，提醒鄉民留意時間，避免逾期喪失權益。

白沙鄉公所表示，本次振興經濟禮金發放對象為2025年12月26日（含當日）以前設籍於白沙鄉之鄉民。（圖／東森新聞）

設籍白沙鄉即可領取 資格條件曝光

第一階段為統一發放日，於1月24日、25日上午9時至下午4時，於全鄉各村指定之社區活動中心或集會點同步發放。第二階段自115年1月26日起，未於前兩日領取者，可於上班時間前往戶籍所在地村辦公處辦理。第三階段為截止期限，最晚須於115年4月30日前完成領取，逾期將視同放棄，不再補發。

鄉長宋萬富提醒，民眾前往領取時務必攜帶相關證件，以利作業順暢。如為親自領取者，須年滿12歲才可領取，在領取時需攜帶國民身分證正本及印章，若未攜帶印章，僅限本人現場按壓指紋。

若委託他人代領，代領人須年滿18歲，並備妥代領人身分證正本及印章，另需攜帶委託人身分證正本、影本及戶口名簿，或1月1日後列印、含記事之戶籍謄本。鄉公所也指出，每名代領人每次最多僅能代領6人。

白沙鄉公所同步公布1月24、25日各村統一發放地點，包括中屯、講美、城前、鎮海、港子、岐頭、小赤、赤崁、瓦硐、後寮、通梁、吉貝、鳥嶼、員貝及大倉等村，分別於各社區活動中心、集會活動中心或指定場地辦理，1月26日後則統一於各村辦公室領取。鄉公所特別提醒，民眾領取時務必當場確認金額是否正確，一經簽收離場後，恕不接受事後申復。

