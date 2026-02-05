澎湖白沙資收場大火 歧頭、赤崁等地空品受影響

5日清晨5時許天還沒亮，資源回收場出現熊熊火焰，消防人員緊急拉水線灌救。

這處位於澎湖縣白沙鄉岐頭村內的私人資源回收場，不明原因起火燃燒，由於現場許多塑膠類廢棄物，增添滅火困難，火勢延燒超過6小時才撲滅。

澎湖縣消防局第二大隊大隊長呂文傑表示，「現場是燃燒塑料類的這些廢棄物，然後目前燃燒的面積初估是2000平方公尺，火災的原因由火調人員後續會調查中。」

現場一度有大量黑煙壟罩天際，即使火勢控制，空拍畫面還是可以看到煙霧不斷飄出，也能聞到刺鼻異味。環保局監測，研判歧頭、鎮海等區域空品恐受影響。

澎湖縣環保局副局長張宏安指出，「近日的風向是東北風那受到的範圍，可能就是包含了赤崁、歧頭、講美、瓦硐、小赤等村莊，那如果有村民要出門，務必記得攜帶口罩。」

環保局表示，火警在5日下午2時前全數熄滅，也隨即測得當下空氣品質指標AQI濃度為47，屬於良好級，但是敏感族群還是建議外出戴口罩。至於資源回收場是否因堆置廢棄物違反《廢清法》，將進一步調查釐清。

