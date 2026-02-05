澎湖白沙資源回收場清晨惡火 濃煙蔽日燒毀面積達2000平方米

澎湖白沙資源回收場清晨惡火，濃煙蔽日燒毀2000平方米。消防局提供

澎湖縣白沙鄉岐頭村今（5）日清晨驚傳火警，位於岐頭村51之5號的一處資源回收場突發大火，由於現場堆積大量塑膠廢棄物，火勢一發不可收拾，熾烈火光伴隨滾滾黑煙直竄天際，遠處清晰可見，目前火勢已控制。

澎湖縣消防局於清晨5時45分接獲報案後，立即啟動應變機制。初期由第二大隊大隊長呂文傑率領白沙分隊趕往，隨後考量火勢猛烈且易延燒，火速增派馬公、澎南及湖西分隊支援，共計出動6車11人全力佈線灌救。此外，自來水公司也配合加壓水源，並通報警察、環保局及鄉公所派員協助。

警消初步估計，現場燃燒面積高達2000平方米，場內一部挖土機遭到焚毀，白沙鄉長宋萬富也親自趕赴現場關心災情。為徹底撲滅堆積物深處的殘火，鄉公所另支援一部挖土機協助翻動挖掘，以利消防隊員進行精準灑水。目前火勢已趨於緩和，但因塑膠殘火仍有復燃可能，消防人員持續在現場駐守並處理殘火，確切起火原因仍待進一步鑑定調查。



