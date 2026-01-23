澎湖白沙鄉今點鈔 明起鄉民爽領1萬元現金

白沙鄉公所23日提領1億24萬元現鈔點鈔，於24日和25日在全鄉15個社區同步發放每位鄉民1萬元。（許逸民攝）

白沙鄉公所發放「提振地方經濟暨產業發展振興經濟禮金」，23日提領1億24萬元現鈔點鈔。（許逸民攝）

中央政府去年底普發每名國人1萬元現金後，澎湖縣白沙、望安與七美等3鄉也加碼跟進。其中白沙鄉今（23）日點鈔，於24日和25日在全鄉15個社區同步發放；七美鄉則因仍須訂定發放作業要點送審，最快春節過後才會發放。

但五鄉一市的澎湖縣，其他兩鄉一市則沒加碼跟進。像西嶼鄉今年起決定不發放一次性現金，轉而補助國中小學生助學金及加碼敬老禮金，鄉長李添進說已經和代表會溝通好，今年起每年補助鄉內每個國小學生6千元助學金，補助每個國中生1萬元助學金；此外，每年中秋及春節各發給每位65歲以上老人1千元敬老金，從今年起加入端午節，且每年的三節各發給每個老人2千元敬老金。

但人口約6萬人的馬公市與1.6萬人的湖西鄉，則考量到人口規模較大，若強行發放恐需舉債支應，基於財政健全考量，兩地首長均決定不跟進本次加碼方案。

白沙鄉公所「提振地方經濟暨產業發展振興經濟禮金」，24日開始發放。發放對象為去年12月26日（含當日）以前設籍於白沙鄉之鄉民，凡符合資格者，每人皆可領取1萬元，計有1萬024人受惠。

至於望安鄉，相關提案預計於28日由代表會開會審議。由於鄉庫仍有近2億元節餘，望安鄉長許賢德說，全鄉人口約5000餘人，普發每鄉民1萬元，約需5000萬餘元，不致造成財政負擔。

另同屬離島的七美鄉，鄉長呂啟俊則指出，目前正研訂發放作業要點並送交代表會審議，模式將比照白沙鄉辦理，惟作業進度可能趕不及在春節前完成。

