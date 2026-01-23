澎湖白沙鄉代會拍板普發1萬 預計明後天發放

小心拿著裝有現鈔的提袋，工作人員一袋袋拿進公所，一旁還有許多警察戒護。

比對完金額、開始點鈔，將錢裝入紅包袋，澎湖縣白沙鄉代會日前通過全鄉發放振興經濟禮金，只要2025年12月26日下班前設籍白沙鄉的居民，都可領到1萬元現金，預計本（1）月24日、25日兩天發放。

白沙鄉公所財經課長藍志嵐表示，「今日作業完之後，明天會在白沙鄉的15個村會同步開始發放。」

公所也提醒，普發有提領期限，最晚4月30日前領完，超過時間將視同放棄。

澎湖縣白沙鄉民說，「剛好要過年了，就是加年菜呀，然後幫小朋友添一些那個新衣呀。」「沒有沒有，就是存起來就對了，到時候再說。」

澎湖縣望安鄉也將在下週提案，跟進白沙鄉普發1萬元。新竹市同樣在24日發放5000元消費現金，總金額將近20億現鈔，23日將動員700名警力護鈔與點交現金。另外嘉義市也預計在24、25日發放每人6000元。嘉義市普發總經費約15.8億元，也讓警方不敢大意。

去（2025）年起，各地陸續加碼普發現金，嘉義縣義竹鄉、梅山鄉等10個鄉鎮市都通過提案，將陸續發放2000到6000元不等現金，南投縣、新竹縣也有；加上澎湖縣白沙鄉以及嘉義市、新竹市等地，超過10個鄉鎮市公所加碼普發，但全國包含六都在內的多數縣市，都因經費問題，不加碼普發現金。

