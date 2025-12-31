澎湖白沙鄉加碼發1萬 春節前落袋

適逢選舉年，澎湖縣白沙鄉預計在近期鄉代會臨時會拍板定案後，可望在農曆春節前普發鄉民1萬元現金。（許逸民攝）

選舉年拚福利！澎湖縣白沙鄉可望在今年初鄉代會臨時會中拍板，最快春節前將普發鄉民每人1萬元現金，鄉公所指出，一旦確定，只要在114年12月26日提案日前設籍的白沙鄉民，都有資格領取，預計約1萬人受惠，所需經費約1億元。

白沙鄉位於澎湖本島北方，其西南、東南方分別以澎湖跨海大橋、中正橋與西嶼、湖西兩鄉相接，管轄範圍包括白沙島、中屯嶼、鳥嶼、員貝嶼、吉貝嶼、大倉嶼及目斗嶼等7個有人島和20個無人島，是澎湖縣轄島嶼最多的行政區。

由於面對季風、鹽雨直接衝擊，土壤貧瘠、水資源有限，雖出產丁香、土魠、紫菜、牡蠣、哈密瓜等各種農漁品，但數量有限，談不上富饒。主要靠著旅外傑出鄉親林加由回饋鄉里基金挹注，鄉庫至今結餘高達4億元。

隨著中央全民普發新台幣1萬元現金，已超過2000萬人收入口袋，另外包括新竹市、嘉義市已正式拍板加碼方案，新竹縣橫山鄉及嘉義縣多個鄉鎮也擬定發錢計畫。因此白沙鄉長宋萬富認為，應回饋鄉親，去年底向代表會提案普發現金5000元，但鄉代會認為要發就要發1萬元，因此再加碼5000元，待1月臨時會開會通過就能發放。

白沙鄉公所指出，這普發現金非常態性，未來是否繼續編列要由繼任鄉長及鄉代會再行決議，因此不會衝擊鄉庫結餘款項，影響未來鄉政推動。

民眾直呼，無疑是選舉年的小確幸。地方人士坦言，年底白沙鄉長及議員選舉激烈，宋萬富任期將屆，將轉戰縣議員，與同派系現任議員魏睿宏、及現任議員宋昀芝三搶二；鄉長選舉則有現任鄉代會主席吳良添、鄉公所課員涂順欽、退休警察吳龍河，及將於年初退休的鄉公所課長黃建化表態參選。