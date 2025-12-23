普發一萬嘉義市農曆年前加碼發6000元、新竹市發5000元消費金！全台地方政府普發現金進度一次看【不斷更新】
普發一萬不少民眾都已收到登記入帳或完成領現。地方縣市也傳出普發現金的聲浪，包含新竹市發5000元消費金、新竹縣橫山鄉加碼發放5000元，嘉義市也通過普發6000元，讓其他地區居民好羨慕！究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！
確認加碼縣市
嘉義市
嘉義市議會聯席會議12月22日審查「嘉義市振興經濟加碼普發6000元現金」新台幣16億2100萬元等相關預算案，並照原編列內容通過，議會今天上午進行二、三讀會，並在會中三讀通過。至於「加碼普發現金每人6000元計畫」，所發放對象、領取條件及發放日期、設籍基準日等細節，市府表示，近日就會公布，且以市府公告為準，預計農曆年前發放。（點我看相關新聞）
新竹市
新竹市代理市長邱臣遠10月8日表示，規畫於明（2026）年針對新竹市民發放新台幣5000元消費金，推動內需經濟、活化產業，相關預算將送新竹市議會審議。今年9月30日前設籍新竹市的民眾均可領取，65歲以上長者免申請，直接匯入帳戶；其他市民可透過「新竹通App」（iOS下載請點我、Android下載請點我）線上申請或臨櫃領取現金，估計超過45萬名市民受惠。（點我看相關新聞）
新竹縣
民進黨議員歐陽霆9月30日提案普發3.4萬元給新竹縣民、實現還稅於民，獲議會通過。新竹縣長楊文科10月7日表示，「這項提案在現階段，確實無法執行」，並稱縣府目前仍有約81億元長短期負債，加上中央明年度補助款尚未定案、經費尚未到位，縣府甚至必須向銀行舉債來維持日常運作。（點我看相關新聞）
值得注意的是，新竹縣橫山鄉公所公告，為改善民眾生活條件，凡在今（2025）年8月4日以前設籍新竹縣橫山鄉者，每人可以領取生活補助金新台幣5000元，受惠民眾約1萬1900人，11月25日起開始發放，請鄉民攜帶身分證等資料，前往通知單上寫明的指定發放站領取。（點我看相關新聞）
其他縣市情況
台北市
台北市議會民進黨團提案要求台北市政府比照立法院落實「還稅於民」的精神，加碼普發現金2.1萬元；國民黨團雖支持普發，但未訂金額。台北市長蔣萬安在市議會備詢時則明確表示，根據主計處與財政局的完整評估，台北市財政「目前沒有條件發放現金」，並進一步承認在其任期內將不會再推動普發政策。（點我看相關新聞）
看更多》普發一萬台北市加碼抽獎！消費登錄發票就抽1000萬現金、台積電股票 3分鐘搞懂「來台北有購嗨」
新北市
新北市議會民進黨團10月28日在議會總質詢，呼籲新北市加碼普發現金。新北市長侯友宜回應，「債都還沒還完，要怎麼發現金？這說不過去」，強調新北市歲入歲出仍有短差，累計債務高達887億元，而普發4.6萬元的總金額達1862億元，但市府人員經費加上相關基金就要800多億，「拿去發現金，市府就沒辦法做事了。」（點我看相關新聞）
基隆市
民進黨議員鄭文婷8月11日在基隆市議會提出動議，建議基隆市政府普發市民2萬元，不過多位議員持反對意見。基隆市政府副發言人林廷翰對此表示，尊重議員質詢。最終議長童子瑋裁示，請市府依各議員意見研處，並無實質結論。（點我看相關新聞）
桃園市
民進黨議員魏筠10月2日在桃園市議會中提出臨時動議，主張桃園市政府應「還稅於民」，普發桃園市民每人現金1.5萬元，議場一致同意通過，桃園市議會國民黨團也表達支持，但稱現金普發要動用大量財源，應由中央全額補助。桃園市政府府則回應，「尊重議會決議，但基於財務現況，實無普發現金餘裕，將優先把資源投入在公共建設與市民所需上。」（點我看相關新聞）
看更多》普發一萬桃園市加碼抽獎！消費登錄發票就抽100萬現金 一文搞懂「桃園百倍奉還」
苗栗縣
暫無相關資訊。
台中市
台中市議會11月13日市政總質詢中，多名市議員再問台中市長盧秀燕會不會加碼普發現金？盧秀燕說，「只要有錢，我非常願意發」，但市府現在沒錢，若要舉債發錢，需要全體市民有相當共識。（點我看相關新聞）
彰化縣
民進黨議員賴清美10月8日指出，既然縣府財政壓力減輕，可以考慮比照新竹市發放消費金；國民黨縣議員曹嘉豪則強調，不排斥發放現金，但要量力而為。不過，彰化縣政府表示，財政收支劃分法修正通過後，財政仍屬拮据，目前並無財源可規畫發放消費金，因為「錢不夠用」。（點我看相關新聞）
南投縣
暫無相關資訊。
雲林縣
雲林縣議會11月3日總質詢，關於議員建議縣府普發現金，雲林縣長張麗善回覆，雲林縣有65萬多人，若人人普發一萬就要65億元，她雖已還債100億元，但尚有127億元債務，縣府必須在財政有餘裕前提下，才能普發現金，但現階段雲林縣沒有條件普發現金。（點我看相關新聞）
嘉義縣
嘉義縣梅山鄉公所公告，配合「梅山鄉韌性經濟方案」推動，將發放鄉民慰助金3000元，對象是今年8月31日前設籍嘉義縣梅山鄉且發放時仍在籍者、8月31日出生新生兒和8月31日（含）後死亡者，均符合領取資格。全鄉18個村，第一階段12月8日至12月12日，安排各村發放；第一階段未領取者，可於12月31日前機關上班日，前往梅山鄉公所社會課領取，逾期視同放棄。（點我看相關新聞）
台南市
民進黨團8月18日在台南市議會提案將台南超收的稅額和罰款，以普發現金的方式還給市民；國民黨團也表示同意，並建議普發1000元。對此，台南市長黃偉哲說，市府財政有困難，但承諾會進行研議。（點我看相關新聞）
高雄市
暫無相關資訊。
屏東縣
暫無相關資訊。
宜蘭縣
暫無相關資訊。
花蓮縣
民進黨籍花蓮縣議員張美慧呼籲，花蓮縣政府應加碼普發現金，並舉出實例，在明年度預算書中，農會產銷班從40萬元增加到600萬元，夏戀嘉年華預算也較今年增加1000萬元，質疑有浮編問題。對此，花蓮縣長徐榛蔚解釋，這些相關補助都是全面性的；至於是否普發現金，還要考量縣府財政紀律。（點我看相關新聞）
台東縣
台東縣長饒慶鈴推動開源節流見效，成功將56億元負債清零，創下台東縣政府首見無舉債紀錄。也因此，國民黨籍台東縣議員張國洲11月17日質詢時指出，部分財源來自超徵稅額，建議還稅於民，普發現金。饒慶鈴回覆，今年作業時程趕不及，將研議明年是否可行。（點我看相關新聞）
澎湖縣
暫無相關資訊。
金門縣
暫無相關資訊。
連江縣
暫無相關資訊。
普發一萬相關新聞看更多》
其他人也在看
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 66
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 187
恭喜陳亭妃將選台南市長 謝龍介祝賀中帶刺
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，將確定代表民進黨參選2026台南市長，對決國民黨台南市長提名人謝龍介。謝龍介今（15日）現身表示，他在公開恭喜陳亭妃，希望未來11個月打一場君子之爭。 對於陳亭妃在綠營初選打敗立委林俊憲。謝龍介話中帶刺稱，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。 謝龍介接著說，林俊憲有個優點，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護，願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。 謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。 媒體追問，總統賴清德是否會幫明顯較不支持的陳亭妃站台？謝龍介表示，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容。 另就綠營公布的初選民調中，陳亭妃、林俊憲對決謝新頭殼 ・ 1 天前 ・ 181
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 6 小時前 ・ 42
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
賴清德該不該來立院？協商到中途民進黨直接離席破局了
針對總統賴清德宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨與民眾黨於去年12月12日提案，建請總統赴立法院進行國情報告並接受諮詢。立法院今（15）日進行黨團協商，過程中民進黨團不滿在野黨的指控，中途離席，協商宣告破局，全案已過冷凍期，最快明（16）日就可於院會處理。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 101
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 127
拒背書伊朗王儲！川普質疑巴勒維難獲民心 情報揭美軍攻擊「進入倒數」
在白宮橢圓形辦公室的最新專訪中，美國總統川普對伊朗未來的政局走向投下了震撼彈。儘管伊朗國內反政府示威已演變成數十年來最慘烈的流血衝突，但川普在談及流亡美國的伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）時，語氣顯得格外謹慎且語帶保留。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌結束閃電訪美行程，返台後召開記者會說，賴政府所提1.25兆國防特別預算當中，5項軍購案僅占3000億左右，其餘項目不涉及軍事採購；另還指稱，他更堅定要反對該條例。對此，行政院長卓榮泰今（15）日指示國防部，積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明，必須即時澄清特定人士不符合事實的發言；而黃國昌稍早也回應了。黃國昌指稱，「昨（14）天我在記者會所講的內容，請卓榮泰回去聽清楚」，有相當比例不是用於對美軍事採購，且今天國防部都承認了，「我哪句話有說錯？」；他更說，到目前為止台灣人民所知美國國務院公告，台灣對美直接採購的金額為3000多億，「請問這句話哪裡說錯？」接著，黃國昌又稱，美國接下來將進行行政、立法程序，不知道什麼時候會出來，內容為何也不知道，因為沒人是神仙，可以在沒有直接資訊的情況之下預測，「昨天這3點我說得清清楚楚，行政院不要為了遮掩謊言被戳破，扎稻草人出來擋，這樣的作為非常可恥」。最後，黃國昌再度點名卓榮泰「說清楚講明白」，為何19日國防部突然要到立法院秘密會議報告，若按照綠委陳培瑜所說，之前都講得很清楚，國防部為什麼有必要進行報告，什麼時候決定的？誰下指令的？民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）針對AIT（美國在台協會）及美國國務院相繼表態支持國防特別預算，民進黨團幹事長鍾佳濱今早回應，昨天黃國昌只說「很多都談了」，但都不能說，並不曉得他見了誰、講了什麼，不過美方官員態度都一致，對於行政院所提特別預算，不管是規模還是內容，均維持原先承諾。「到底黃委員去美國見了不一樣的人，還是在飛機上忘了人家跟他講的話，回到台灣一會兒說國防很重要，一會兒更加堅定反對行政院特別條例版本」，鍾佳濱直指，從AIT公開發言和美國官員態度，證明台灣所提出的1.25兆特別條例預算規模，都向美方磋商過，內容項目也經過討論。至於未來審查，鍾佳濱喊話，希望黃國昌回到立法院之後，可以在機密會議上把聽到的、看到的，好好拿出來跟國防部官員核對，說不定下週一（19）機密專案報告，就能解答他的疑惑。原文出處：快新聞／質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？ 更多民視新聞報導女檢座加班摔斷手！怒告彰化地檢署害滑倒 求償百萬判決出爐傳賴清德將訪宏國、過境美國 吳思瑤說話了最新／北投員警攔檢慘遭撞「閃避不及」眼、嘴受傷送醫民視影音 ・ 20 小時前 ・ 3
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 7 小時前 ・ 11
吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名
政治中心／綜合報導2026地方大選剩不到一年，國民黨組發會主委李哲華今（14日）證實，新竹縣協調破局，將進入黨內初選機制，大概要40天左右人選才會出爐，先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭，反觀綠營，提名布局已提前到位。高舉手板大喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，舉辦新北民主培力營，請來同黨立委蔡其昌當講師。立委（民）蔡其昌：「2026年是台灣，非常重要的地方選舉，對我來講我會盡力來協助，這些優秀的市長候選人。」新北市長參選人蘇巧慧：「我自己不只是擔任，新北市長候選人的角色，更有責任要帶領新北市，所有議員團隊打出全壘打。」先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市。（圖／翻攝自吳子嘉YT）備戰年底縣市首長選戰，民進黨早早定蘇巧慧於一尊，但反觀藍營要誰出線、還是要藍白合，依舊渾沌不明，媒體人吳子嘉大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭。美麗島電子報董事長吳子嘉（01.09）：「我估計五個縣市可能會落選，'，最危險的第一個就是新北，新北一敗的話，鄭麗文的政治生命結束，新北輸掉整個2026就結束了，2028（總統大選）也結束了。」民進黨秘書長徐國勇：「對每個縣市，我對每個候選人，我都充滿著信心，我們已經執政的縣市，我們要繼續，沒有執政的縣市，我們要盡我們所有的力量，把它翻轉過來。」國民黨組發會主委李哲華：「事實上我們整個的提名作業方式，大概都依照我們既有的節奏在做，鄭主席給我下達一個指令，就希望在三月，可以完成相關縣市的提名。」國民黨對選情審慎樂觀，新北人選，預計在農曆年前，最晚在2/14就會出爐，將從劉和然跟李四川中協調出一人；另外宜蘭縣張勝德跟立委吳宗憲，仍在角力，預計周五16號，就會來進行二度協商；而新竹縣協商破局，副縣長陳見賢，與立委徐欣瑩將啟動初選。民進黨持續穩扎穩打，拚2026選戰。（圖／翻攝自吳子嘉YT）國民黨組發會主委李哲華：「如果以現在的今天的結果來看，那可能在過年前是沒辦法，因為從公告也要一段時間，那大概至少要40天的一個時間。」但黨中央話才說完，徐欣瑩直接發文給黨主席鄭麗文，建請初選採用全民調，還要求陳見賢辭主委，以示公平，藍營內戰越演越烈。原文出處：吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名 更多民視新聞報導禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
對等關稅15%不疊加！鄭麗君曝2項最優惠待遇
[NOWnews今日新聞]台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。主責談判的行政院副院長鄭麗君今（16）日在駐美代表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 7
快訊／美伊衝突一觸即發？川普恐「24小時內對伊朗動武」 美軍撤離中東基地人員
中東局勢持續升溫！根據《路透社》引述多名歐洲與以色列官員說法，美國總統川普（Donald Trump）可能在未來24小時內對伊朗採取軍事行動。隨著美軍開始撤離部分中東基地人員，加上伊朗國內抗議活動遭強力鎮壓的消息曝光，區域安全情勢備受國際社會關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，立法院今（15）日召開全院委員會第2場公聽會。對此，民進黨立委吳思瑤質疑，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？完全就是虛張聲勢的「空拋彈」彈劾，若要追究行政團隊的政治責任，大有「倒閣」一途可以進行。今早9時，立法院全院委員會召開「對總統提出彈劾案」第2場公聽會，吳思瑤於行程中在群賢樓9樓外，短暫接受媒體聯訪。針對藍白兩黨是否心虛不敢提倒閣，吳思瑤表示，兩天的公聽會，到底誰有理、誰瞎掰，都可呈現在國人面前，這就是不折不扣、畫錯重點、搞錯方向的「空拋彈」彈劾，所以能做、該做的，藍白全部都不做，如果要究責行政團隊的政治責任，大有「倒閣」可以來進行。吳思瑤說，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？所以這完全畫錯重點、搞錯方向，搞這種「虛張聲勢」的彈劾，不過就是要讓在野黨的委員能創造一個打擊執政黨與總統威信的政治舞台而已。她試問，若要藉由彈劾，邀請賴總統赴立法院列席，那為何又要「捨近求遠」呢？選擇一個憲法法庭大法官解釋出來的合憲程序，安排總統的國情報告，而且內容就可聚焦於在野非常關注、國人非常關切的軍購相關議題，這不是更有正向的意義嗎？吳思瑤感嘆，非常遺憾這2天的公聽會，再次淪為在野黨委員、御用學者用來攻擊總統（的場合），還進行非常多歪曲事實、顛倒是非的說法，相信國人已看得再清楚也不過了，「我們倒數的第11個工作天，立法院居然還在這裡搞虛耗、搞政治口水，為什麼不審預算、國防軍購條例，國人自有公評」。原文出處：快新聞／藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣 更多民視新聞報導台積電看漲！外媒喊比「輝達、博通」更值得買 晶片熱可望延續至2029年網紅GG了！嗆賭林俊憲沒贏「台南車站前O眼榨甘蔗」下一步動作曝徐嶔煌爆柯文哲、黃國昌都曾找過他 曝「當時沒答應」原因民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
徐欣瑩嗆陳見賢先辭主委！發言人：前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委
國民黨新竹縣長人選2強選一，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩互不相讓，2度協商都沒有共識，國民黨預計將採「73制」的初選機制推出人選，會後雙方甚至在臉書隔空喊話。徐欣瑩認為，陳見賢身兼黨部主委，可以運用的資源多，難脫「球員兼裁判」之嫌，要求陳見賢先辭主委一職。對此，陳見賢辦公室反嗆「前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
初選險勝林俊憲 陳亭妃：將盡快拜訪賴清德、黃偉哲
民進黨台南市長初選民調結果今（15）日出爐，立法委員陳亭妃擊敗同黨立委林俊憲勝出，民進黨預計21日召開中央執行委員會正式提名。陳亭妃在初選結果出爐後受訪表示，會盡快拜訪曾任台南市長的總統賴清德、現任台南市長黃偉哲請益台南施政經驗。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美伊聯合國會議上正面交鋒 美大使警告「所有選項仍在檯面上」
美國駐聯合國大使在緊急會議中向伊朗發出嚴厲警告，表示「所有選項都在桌面上」，以阻止伊朗政府對示威者的血腥鎮壓。根據人權組織統計，伊朗當局鎮壓全國示威活動已造成至少2677人死亡，而美國與七國集團正考慮對伊朗實施新一輪制裁。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1