澎湖白沙鄉一處資源回收場大火 消防局持續灌救

（中央社澎湖縣5日電）澎湖白沙鄉岐頭村一處資源回收場今天上午起火燃燒，現場濃煙密布，澎湖消防局出動6車前往灌救後，火勢趨緩，初估僅燒毀一部怪手，未造成人員傷亡，仍在現場持續灌救中。

澎湖縣政府消防局上午5時45分接獲民眾報案，指稱白沙鄉岐頭村51之5號某資源回收場起火燃燒，現場黑煙密布，請求派員前往搶救。

消防局獲報後，出動第二大隊及白沙分隊3輛消防車6人員趕赴現場，由大隊長呂文傑擔任指揮官，另同步通報警察局派員警戒及自來水公司澎湖營運所協助水源加壓，並通知白沙鄉公所及環保局派員到場協處，白沙鄉長宋萬富亦親自到場關心災情。

由於現場都是堆置大量的塑膠類廢棄物，火勢一發不可收拾，濃煙四散，為防止火勢擴大延燒，消防局再加派馬公、澎南及湖西分隊等3車5人到場支援。火勢已大致趨緩，消防局仍持續滅火。

澎湖消防局表示，岐頭資源回收場燃燒面積初估約2000平方公尺，並造成挖土機1部燒毀，所幸未造成人員傷亡，消防局持續搶救。（編輯：李淑華）1150205