澎湖白沙鄉1/24起普發現金1萬 10024人受惠

白沙鄉普發現金1萬元，總計1萬024人受惠。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙人小確幸來了！白沙鄉公所「提振地方經濟暨產業發展振興經濟禮金」，明(24)日開始發放。鄉長宋萬富表示，發放對象為去年12月26日(含當日)以前設籍於白沙鄉之鄉民，凡符合資格者，每人皆可領取1萬元，計有1萬024人受惠，1億024萬元今(23)日點交後封存白沙鄉公所。

白沙鄉公所規劃3階段領取作業，第1階段為統一發放日，於1月24日、25日上午9時至下午4時，包括中屯、講美、城前、鎮海、港子、岐頭、小赤、赤崁、瓦硐、後寮、通梁、吉貝、鳥嶼、員貝及大倉等村，分別於各社區活動中心、集會活動中心或指定場地辦理；第2階段1月26日後則統一於各村辦公室領取；第3階段為截止期限，最晚須於4月30日前完成領取，逾期將視同放棄，不再補發。

宋萬富提醒，民眾前往領取時務必攜帶相關證件，以利作業順暢。如為親自領取者，須年滿12歲才可領取，需攜帶國民身分證正本及印章，若未攜帶印章，僅限本人現場按壓指紋。

若委託他人代領，代領人須年滿18歲，並備妥代領人身分證正本及印章，另需攜帶委託人身分證正本、影本及戶口名簿，或1月1日後列印、含記事之戶籍謄本，每名代領人每次最多僅能代領6人。

白沙鄉長宋萬富(中)宣布，普發鄉民1萬元。(記者劉禹慶攝)

