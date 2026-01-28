澎湖監獄攜手澎湖郵局推動「信予未來・從心開始」教化計畫

【警政時報 薛秀蓮 ／綜合報導】為深化受刑人教化輔導內涵，協助其培養自我反思與自我覺察能力，法務部矯正署澎湖監獄與澎湖郵局展開合作，推動「信予未來・從心開始」合作計畫；澎湖監獄典獄長曾至勳與澎湖郵局局長蔡南德於今（28）日共同簽署合作備忘錄，並在收容人見證下主持未來信件郵筒啟用儀式。

此舉象徵透過書信傳遞，作為教化輔導的延伸，引導收容人反思自我、促進自我改變，並逐步建立與社會良善互動的橋梁。

澎湖郵局局長蔡南德致詞說明未來郵件計畫理念。(圖／澎湖郵局提供)

曾至勳典獄長表示，「信予未來・從心開始」活動係引導受刑人書寫一封給未來自己的信，讓信件成為時間見證下的自我承諾，在關鍵時刻提醒自己。信件將由澎湖郵局於約定期限後寄出，意即把反思留下、把期待寄出，使改變不僅停留在當下，而能在未來某一天再次由自己親手開啟。

廣告 廣告

蔡南德局長指出，未來郵件可寫信給15天至30年後的自己或家人，將當下的期許與祝福，透過中華郵政百年企業，傳遞給未來的收件人，別具意義。

這次承蒙矯正署澎湖監獄曾典獄長支持，共同簽下合作備忘錄，讓受刑人寫下自我期許，在服刑的日子裡，都有一個持續的信念陪伴著，更生之後能夠更正向面對人生。大家可以趁著未來郵件特別處理費和保管費5折優惠期間，給未來的自己和家人一份別具意義的禮物。

澎湖監獄典獄長曾至勳（左）與澎湖郵局局長蔡南德（右）進行合作備忘錄簽署儀式。(圖／澎湖郵局提供)

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告