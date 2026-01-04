澎湖社區歲末祝福 竹筒歲月話當年

慈濟澎湖靜思堂舉辦一年一度歲末祝福感恩會，邀約新住民，社區小朋友來表演，氣氛歡樂，還有互動遊戲，竹筒歲月演繹。4場活動，讓社區民眾、志工，感受一分暖心與發心，願社會祥和平安。

歲末，社區民眾齊聚，熱呼呼的平安麵，是志工們的心意。

慈濟志工 郭美靜：「祝福大家平平安安、健健康康。」

還有多元文化表演。

慈濟志工 蔡麗春：「我們今年特別邀請到，新住民的一個團體，帶的(是)我們是一家人，大家都感覺到非常熱絡。」

從遊戲互動，讓民眾了解淨零綠生活，從日常做起。

「老闆，我要跟你買這樣蔬菜，可是，我要少買五毛錢喔。」

澎湖慈濟志工舉辦歲末祝福感恩會，竹筒歲月，戲劇呈現，期盼匯聚愛的力量。

民眾 郭怡伶：「像我們平常去超商就是有找錢，我們都會放在超商的那個桶子裡面，所以我就覺得，好像也有打到我心中的那個點，一塊錢是小錢，但是累積起來，小小的東西累積起來，是可以幫助到很多人。」

啟發大家善念，從心出發。

民眾 林宣亞：「透過每年參加一次的歲末祝福，也是不斷地提醒我們就是要把握當下，恆持初心這樣子，那未來會每天做好事、許好願。」

馬公市長 黃健忠：「慈濟就像是一盞明燈，讓在黑夜中的明燈，讓需要的人都可以找到一個方向。」

沉澱省思，用虔誠的心迎接未來，接過上人的祝福，祈求心靈更富足。

