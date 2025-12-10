【記者羅伯特 / 綜合報導】澎湖進入秋冬季旅遊的季節，適合輕鬆深度走訪

澎湖旅遊邁入秋冬舒適季節，避開了夏季的喧囂，此時的菊島步調悠閒，正是體驗「慢旅」的最佳時機。交通部觀光署澎湖國家風景區管理處(下簡稱澎管處)推出「自由行友善旅遊攻略」，主打以「台灣好行-澎湖空港快線」串聯各大旅遊廊帶，透過交通便利、動線明確且低負擔的設計，邀請旅客感受澎湖秋冬的獨特魅力。

圖說: 澎湖秋冬季暖心旅行方式！台灣好行-澎湖空港快線大眾運輸接駁帶你輕鬆遊澎湖

低碳接駁無縫串聯，打造友善永續交通網

為讓自由行旅客出遊更省心，本攻略以「免開車、不迷路」的交通模式為主軸，讓旅客更自由安排自己的遊玩節奏：

● 台灣好行-澎湖空港快線：抵達機場/馬公港即可搭乘，上午7時20分至晚上8時整，每40分鐘一班次，快速前往市區或沿線熱門景點。

● 澎湖好行-媽宮北環線、湖西線、澎南線：沿途景點與休憩點密集，適合深度漫遊，且海岸線視野開闊，拍照與散步都輕鬆，更走進文化、歷史、老街等文史古蹟，了解澎湖文化與歷史的面貌。

廣告 廣告

圖說: 澎湖秋冬季暖心旅行方式！台灣好行-澎湖空港快線大眾運輸接駁帶你輕鬆遊澎湖

搭乘空港快線，一日玩轉澎湖生活圈

想在澎湖市區大啖海鮮、漫步古蹟？還是想探訪澎湖各大室內展館、文化景點。讓澎湖空港快線成為你澎湖一日遊的起點，用最便捷的方式，玩遍菊島的精彩！

● 澎湖遊客中心站：除展館內豐富且特色的展區，更有休憩園區能漫步在林蔭步道上，體驗澎湖的自然魅力，或順遊鄰近的蔡廷蘭進士第，感受書香氣息。

● 國際廣場(福朋喜來登)站：可步行前往澎湖生活博物館、澎湖海洋地質公園中心。澎湖生活博物館全館展示澎湖的文化與歷史，以真實的標本、生態造景、縮景模型及身歷其境的聲光多媒體交替運用，使展示內容更貼近於生活。澎湖海洋地質公園中心外觀主要以石為主的特色建築，館內有許多澎湖地質介紹，還可預約「西吉藍洞」VR體驗活動。

● 北辰市場(勝國)站：老饕首選!前往文康街享用「澎湖早餐一條街」特色早點，亦可步行至澎湖最道地的傳統市場。

● 馬公港站：鄰近景點有篤行十村、天后宮、中央老街、洪根深美術館等。探訪澎湖群島最初發展的街道-中央老街，內有數百公尺的閩式商店街，以及四百餘年的「四眼井」。古樸典雅的天后宮，是全臺灣歷史最悠久的媽祖廟，宮內有許多精工巧琢的雕刻工藝。篤行十村前身為日治時期澎湖島要塞司令部和軍官宿舍，經翻修後改造成文創園區，並設有「張雨生故事館」、「潘安邦紀念館」可參觀。

● 公車總站：觀音亭親水休憩園區內有親水遊憩區、兒童遊樂場等設施，另有一座供行人步行的「西瀛虹橋」，當夜幕低垂時，綻放著落日霞光，景象絢麗多彩，白天為熱門的戲水地點，夜晚為散步休憩的好去處。

圖說: 澎湖秋冬季暖心旅行方式！台灣好行-澎湖空港快線大眾運輸接駁帶你輕鬆遊澎湖

影音攻略同步上線，新手也能輕鬆出發

為讓行程規劃更直觀，澎管處特別邀請知名KOL實地走訪，製作「新手友善」影音攻略，詳細解析路線安排與搭乘教學。

澎湖遊玩攻略

https://www.youtube.com/watch?v=4VTwhFLZBSs

空港快線搭乘教學

https://www.instagram.com/reel/DQwRmBukpwi/

影片採「實際走訪×新手友善」為呈現方式，適合秋冬來澎湖旅遊的旅客共同參考。澎湖冬季不僅氣候宜人，更有許多友善長輩的步行環境與交通動線。即日起至115年1月31日止，澎湖縣政府更推出冬遊澎湖消費券及相關抽獎活動!邀請大家搭乘空港快線，來場澎湖秋冬限定的暖心之旅，感受離島旅行魅力。

台灣好行-澎湖空港快線資訊：https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0112

2025冬遊澎湖消費券資訊：https://www.liliplay.at/