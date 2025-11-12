澎湖空運停航形同封島 颱風天傳出小溫馨

長者不敵強風摔倒，澎湖醫院急診室護理人員趕往搶救。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地區因受到鳳凰颱風侵襲影響，航空公司基於確保飛航安全及防颱整備作業，今(12)日全日澎湖往台灣本島航線、金門航線及七美航線的航班全部取消，加上海運前2日就已中斷，形同孤島。雖然上午風雨不大，但衛福部澎湖醫院急診室外有老人不慎被風吹倒，傳出急診室護理人員趕忙外出搶救的溫馨小故事。

澎湖航空站表示，11月12日原提供運量，取消班次合計共40航班(其中澎湖往台北11航班、澎湖往台中9航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南3航班、澎湖往高雄14航班、澎湖往金門1航班、澎湖往七美1航班)，受影響訂位旅客共有1441人，預估重新開放空運，恐將再掀搶搭潮。

同時，澎湖航空站也提醒旅客明11月12日澎湖往台灣本島、七美及金門航班皆取消，為顧及旅客安全及航空公司作業人員安全，航站進行防颱整備作業，航空公司當日無提供櫃檯作業服務及航廈，都未開放旅客進出，籲請民眾不要前往澎湖機場。

另外，在12日颱風假當日，長者散步不敵鳳凰颱風帶來的強風，剛好在衛生福利部澎湖醫院急診室外走道跌倒，由於風強雨驟，長者無法自行站起，癱坐在地上動彈不得，所幸急診室護理人員聽到呼喚聲，連忙推輪椅過去將長者扶起，隨即送往旁邊的急診室就醫，在颱風天中傳出溫馨小故事。

長者被救起，護理人員以輪椅送往急診室檢查。(記者劉禹慶攝)

