澎湖空運一票難求 縣政府持續啟動緊急需求機位保留機制
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖空運一票難求亂象，自觀光旺季一路延伸至秋冬淡季，讓民眾苦不堪言。澎湖縣政府啟動緊急需求機位保留機制，自11月11日正式啟動，截至23日止受理138件，已協助提供208位民眾機位需求，目前仍持續受理中，請有緊急機位需求民眾，可利用服務專線0800880180(免付費)及1999專線登記。
本機制係以設籍澎湖縣居民，並以奔喪、就醫者為優先，由立榮及華信航空公司提供台北、高雄航線雙向來回每日最多36個機位，供澎湖縣民緊急需求使用，由澎湖縣政府擔任連繫窗口，於每日下午4時提供隔日出發機位需求名單給航空公司統一訂位，並通知登記民眾開票，逾期未使用機位，將於下午5時過後，開放一般民眾訂位購票。
另如仍有緊急或臨時特殊需求，如奔喪、緊急就醫等則不受此限制，澎湖縣政府將請航空公司各機場站依現行機制，依民眾需求提供最近航班機位，縮短在機場停留時間，但航空公司提醒若遇緊急醫療因素需求機位協助，仍需符合航空病患乘客搭機條件，提供適航證明並於現場評估。
旅遊處提醒，受理作業由縣府服務專線0800880180(免付費)及1999專線受理，請有機位需求民眾登記時，須提供搭機日期、姓名、航線、搭乘航班(如立榮航班請提供候補代號)及聯絡手機號碼，以利後續通知開票，又如登記航班已訂位客滿，將調整登記民眾出發時間。
更多自由時報報導
化粧品摻入蘇丹色素！ 18產品用到禁用原料 多家知名品牌也中鏢
北部今晚轉雨、明天轉涼低溫14度 天琴颱風估週三生成
演唱會太夯 陳其邁預告明年世運主場館檔期額滿了
「孫大炮」孫金清捐360萬助1000新豐人遊日 今起鳳蓮宮登記
其他人也在看
遊日資訊交通情報大爆炸！桃園機場 T3 進度、機捷夜班、台北捷運電子支付7大交通亮點一次看
日本觀光資訊更新頻繁快真上！近期正準備飛日本、規劃行程的旅客，可能要先更新一下最新的交通與航班資訊啦！不只日本自由行規則可能大轉彎，台灣端的機場、捷運、航空公司也同步大升級。從桃園機場第三航廈的階段啟用，到台北捷運電子支付上線、桃園機捷紅眼班專用班次、航空 Wi-Fi 免費化等，都將直接影響旅客的旅行體驗。以下一次7大重點，讓你真正做足準備再出國！景點+ ・ 1 天前
航空三雄拓北美／4個月急開3條新航線 航空三雄搶攻北美市場
北美航空市場再掀戰火！繼長榮航空今年10月開航美國達拉斯後，華航與星宇航空也相繼宣布插旗北美新航點－鳳凰城。三大航空業者直言，台商東進設廠浪潮，加上疫後尚未恢復的東南亞直飛美國航線，所帶來的轉機商機，都是開發北美內陸新航點的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
航空三雄拓北美2／北美每週近百航次再添達拉斯 長榮1理由緊跟科技業新聚落
長榮航空作為最早布局北美的航空業者，在北美的航網密度居冠，每週飛往北美航班約94班，新開航的達拉斯不僅能承接德州科技業，也可與既有的芝加哥、休士頓形成南部三角。據調查，長榮航空以達拉斯為據點，就是想搶攻美國南部的半導體與能源相關的商務客群。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
航空三雄拓北美1／不約而同選定鳳凰城當新航點 華航、星宇策略大不同
華航將於12月3日首飛美國鳳凰城，成為亞洲首家直飛鄰近護國神山台積電美國廠的航空公司，星宇也將明年1月跟進，雖然華航、星宇開拓北美市場，不約而同選定鳳凰城，且開航時間接近，但兩家航空公司採用的策略卻截然不同。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
華航直飛鳳凰城！機捷「沙漠地景彩繪列車」亮相
中華航空即將於 12 月 3 日正式開航鳳凰城直飛航線，為迎接新航點登場，特別推出期間限定桃園捷運彩繪列車，即日起一路行駛至明年 1 月，邀請旅客在登機前，搶先體驗太陽之城的獨特魅力，凡搭乘機捷普通車路線，即有機會邂逅「鳳凰城號」。中時新聞網 ・ 19 小時前
《交通》華航直飛鳳凰城！機捷「沙漠地景彩繪列車」亮相
【時報-台北電】中華航空即將於12月3日正式開航鳳凰城直飛航線，為迎接新航點登場，特別推出期間限定桃園捷運彩繪列車，即日起一路行駛至明年1月，邀請旅客在登機前，搶先體驗太陽之城的獨特魅力，凡搭乘機捷普通車路線，即有機會邂逅「鳳凰城號」。 本次以鳳凰城標誌性的巨型仙人掌、沙漠地景與金色日出為主視覺，車身顏色由破曉的微光逐漸變亮，如同置身鳳凰城的天際線。列車兩端可見穿著制服、迎賓姿態的華航空服員形象，彷彿提前等候旅客啟程；車廂內部更藏滿驚喜，車頂、窗面、車門與入口皆延續沙漠意象，甚至連手拉環都有空服員的笑容陪伴，打造完整、沉浸式的旅遊想像空間。 除桃園捷運彩繪列車外，鳳凰城的美麗風光亦同步在多點現身，包括台北捷運忠孝復興站、市政府站及全台高鐵主要車站，無論通勤、轉乘或前往機場的路上，都能感受到鳳凰城的陽光、活力與冒險氣息。(新聞來源：中時即時 黃琮淵)時報資訊 ・ 19 小時前
麗星郵輪高雄首航菲律賓 海島＋世界遺產一次收集高CP值航線亮相
麗星郵輪21日自高雄隆重啟動「高雄—菲律賓」國際直航首航，成為目前全台唯一從南台灣出發，直航菲律賓佬沃、長灘島／公主港與科隆三大熱門海島的郵輪品牌。暖冬航季並同步結合越南航線（峴港、下龍灣），六天五晚即可暢遊兩國三城，打造備受矚目的高 CP 值海上假期。此外麗星也同時宣布，2026 年將延長近全年部署高雄母港，正式將高雄打造為台灣通往東北亞與東南亞的海上樞紐。中時新聞網 ・ 15 小時前
華航台北-鳳凰城12/3開航，11月東北亞、東南亞訂位率佳
【財訊快報／記者劉居全報導】中華航空(2610)將於12月3日正式開航台北-鳳凰城直飛航線，為迎接美國西南新航點登場，特別推出期間限定桃園捷運彩繪列車，即日起一路行駛至明年1月，凡搭乘機捷普通車路線，即有機會邂逅「鳳凰城號」。華航日前公布10月份合併營業收入為181.07億元，年增5.7%，創同期新高；其中，客運收入109.9億元，年增8.98%，也是同期最佳成績，貨運收入55.52億元，月增3.32%。華航指出，11月東北亞地區旅遊持續熱絡，首爾、釜山及東京、大阪、名古屋等航線預估訂位有望達9成；東南亞地區進入氣候宜人的涼季，旅遊需求穩步攀升，載客率也接近9成。此外，第四季為航空貨運傳統旺季，預期貨運仍可以維持成長趨勢。華航表示，除桃園捷運彩繪列車外，鳳凰城美麗風光同步在多點現身，包括台北捷運忠孝復興站、市政府站及全台高鐵主要車站，無論通勤、轉乘或前往機場的路上，都能感受到鳳凰城的陽光、活力與冒險氣息。至於華航鳳凰城12月3日開航，台北-鳳凰城每週三、五、日飛航，去程CI036於16:30自桃園國際機場起飛，當地時間13:35抵達，回程CI035於16:00自鳳凰城出發，隔日22:2財訊快報 ・ 18 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 12 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感
晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，現為三寶媽，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎，不利妻子健康。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 12 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 23 小時前