澎湖第三家航空 陳光復：還需2年

澎湖縣長陳光復（前排左七）就職三周年，23日中午率縣政團隊在澎澄飯店舉行記者會。（許逸民攝）

澎湖縣長陳光復就職三周年，23日中午在澎澄飯店舉行記者會，向鄉親報告三年來的施政成果。但面對外界關心的第三家航空公司跳票問題，陳光復強調，確實有在進行，也得到中央關懷，但資本額要20億元，可能還要1至2年時間才能完成準備。

對於陳口中的第三家航空公司時程改口再延2年，同黨議員蘇育德笑說，聽起來是有點「危險」，但還是祝福。議長陳毓仁則建議，新航空公司門檻和資本額都很高，不如試著推動星宇航空飛國內線，同時也建議，過去三年都偏重福利政策，未來一年應加強基礎建設和提升托嬰量能。

廣告 廣告

陳光復就職三周年，以「全齡關懷、世代共好」為施政核心，強調減債、福利等政績。並由澎縣府新聞科員王夢娟與任職文澳國小實習老師的女兒陳逸蓁母女檔，用串場方式完整陳述陳團隊由0歲到終老的福利政策。

但因過程中漏講了就讀澎縣大專院校、在台就讀大專院校或就讀高中職學生，每人每學年度助學金或交通圖書券補助1萬元，陳光復致詞時還拿出來補充。

至於機位問題，且被質疑去年就職二周年記者會提出「第三家航空公司」的政見，1年前說進度已談到7、8成，並在今年6月就可實現，遭疑「跳票」。這次陳則語多保留說，申請公司內部和全球機師荒問題，而有所延誤，但強調所有流程仍在進行中，還說到總統府層級都有在關心。

談及今年觀光人次減少，陳光復表示，是航空公司減少18萬個機位，才讓今年旅客原本預計120萬人次，減少約11萬人次。

關於明年花火節活動，陳指無人機已公告招標中，延長至8月，其中4月試放2場，5、6月每周施放2場煙火，7、8月則每周1場。