澎湖篤行十村眷村文化園區 潘安邦、張雨生紀念館重新開館「篤行文化音樂漫時光」登場



文/張弘光

澎湖篤行十村眷村文化園區昨天下午配合張雨生紀念館、潘安邦紀念館重新開館，現場響起經典懷舊歌聲，讓篤行十村再次迴盪屬於澎湖的聲音記憶。

篤行十村這裡是全台澎最早形成的眷村，橫跨日據和臺灣光復後兩個時期的生活空間。保存著良好的日式老屋與人文地景，老兵雖已經凋零、老屋也是，但這裡已改造再生，成為年輕人最愛的文創聚落，更是打卡地標，現今變得復古文青，有書店、咖啡、文創商店，偶爾辦辦市集等等，而且自從在地藝術家進駐後，布置各式各樣的裝置藝術，結合歷史人文特色，讓這裡每個角落都是拍照景點。

「2025篤行文化音樂漫時光」活動昨天登場，篤行十村內的潘安邦紀念館與張雨生紀念館也舉辦重新開館儀式，今天由澎湖縣政府參議王國裕、觀光署澎管處副處長呂玉鉛、縣府旅遊處長陳美齡及張雨生的母親張福全等人共同揭幕。張媽媽並親自導覽，分享兒子的成長故事與篤行十村的歷史風貌。

張福全昨天與親友團跨海到澎湖，為張雨生紀念館揭牌，並一一參觀兒子生前的生活點滴。她對一張5歲張雨生由父親騎腳踏車載出遊的舊照，回憶特別深刻。

縣府旅遊處表示，潘安邦與張雨生是澎湖的重要音樂瑰寶，為推動在地音樂文化與觀光結合，縣府配合2紀念館整修開館，以嶄新風貌重新詮釋澎湖音樂文化的延續與傳承，期盼以文化創意為地方觀光注入新活力。

「2025篤行文化音樂漫時光」活動，除舉辦重新開館儀式外，也在園區舉行戶外音樂演唱會，邀請卓義峰、民謠雙人組合一點草木、貳樓樂團及好地樂團等國內與在地表演團體演出。現場在懷舊氛圍中重溫2位音樂巨星的經典作品，園區情人步道上還有文創市集，入冬後難得湧入人潮，感受澎湖音樂文化的熱情與魅力。

編按:（本文轉載自《貝傳媒》）