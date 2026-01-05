澎湖籍漁船觸礁擱淺 救難協會待午夜漲潮拖帶脫困

（中央社澎湖縣5日電）澎湖籍「雙全利」號漁船，今天在作業返航途中，在青灣南海域觸礁擱淺，陳姓船長平安，澎湖消防局協請救難協會前往拖救，可望在午夜海水漲潮時，進行拖帶脫困。

澎湖消防局是在下午3時35分接獲第13巡防區轉報，一艘澎湖籍「雙全利」號漁船在馬公青灣南海域觸礁擱淺，請協助聯繫救難協會前往拖救。

澎湖消防局指揮中心與「雙」號陳姓船長、救難協會聯繫，瞭解現場狀況、協調拖救事宜後，由救難協會理事長陳志達率領4位成員前往擱淺現場救援，消防局也出動3車5人前往協助，第7岸巡也在現場戒護。

廣告 廣告

陳姓船長向警消表示，今天結束海上捕捉土魠魚，自望安東吉海域準備返回馬公漁港時，疑因機械故障失去動力，而意外擱淺在青灣南海域礁岩區，所幸人船均無立即危險。

「雙」號擱淺卡在礁岩上，陳姓船長平安，救難協會先行下水協助船體定錨，並架設保麗龍浮具防護後，將等今天午夜漲潮時段，由其他船隻拖帶，以協助脫困。（編輯：李淑華）1150105