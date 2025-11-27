澎湖紅羅垃圾場凌晨再傳大火 煙霧瀰漫飄惡臭

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾衛生掩埋場，今(27)日凌晨「再」傳大火，在東北季風的助長下，仍持續延燒，煙霧瀰漫已影響鄰近成功橋交通視野，過往車輛請小心行駛，澎湖縣政府環保局已派員監控空氣環境品質，呼籲鄰近聚落民眾禁閉門窗。紅羅垃圾場火勢再起，也凸顯焚化爐興建迫切問題。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日凌晨1時46分接獲民眾報案指稱，湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場廢棄物起火燃燒，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後陸續出動第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊共13車29人前往現場搶救，由大隊長陳永春指揮。

由於起火處位於掩埋場北側，風力助長向南側延燒，燃燒範圍擴大，為減輕消防人員體力負荷及長時間射水降溫之需，消防局特別出動1具固定式砲塔投入救災，配合現場部署5條水線及環保局4部挖掘機等機具，火勢已大致侷限於掩埋場內，尚無向外延燒之虞，目前消防局已啟動人力輪替機制，刻正全力搶救中。

由於火勢煙霧瀰漫，已影響鄰近成功橋交通視野，更有鄰近住戶聞到陣陣惡臭味。澎湖縣環保局指出，由於風向為東北風，火災煙霧將會往下風處飄散，預估可能空氣品質影響範圍為紅羅、西溪、成功、城北、烏茨、興仁等地區，環保局人員持續以五用偵測器監測空氣品質情況。

