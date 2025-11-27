澎湖紅羅垃圾場大火 估明火28日才能撲滅

熊熊火焰不斷燃燒，火勢從27日凌晨1時延燒到白天還有明火，燃燒面積至少2千平方公尺。

澎湖縣消防局第二大隊長陳永春說明，「北側的火勢已有局部控制，也由環保局調派3部的挖掘機進場挖掘，我們配合現場的挖掘機作業，進去射水灌救降溫。」

這裡是澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場，起火處在掩埋場北側，東北季風助長下，火勢難以撲滅，縣府全力把火侷限在場內，但是遮擋不住濃煙飄向鄰近成功橋，附近居民聞到臭味，成功國小師生也受影響。

澎湖縣成功國小校長王天敏表示，「掛空污旗，然後再來就是廣播宣導各班盡量在教室，如果出來的話務必戴口罩，然後我們的體育課都盡量在室內。」

澎湖縣環保局副局長張宏安指出，「東北風的情形很強，所以這個風的下游處就會包括紅羅、西溪、成功、城北、烏崁、興仁等地區，都會受到這個空氣品質的影響。」

澎湖縣有10處垃圾掩埋場，大多已飽和或封閉，紅羅垃圾掩埋場是目前還在使用、也最主要的垃圾掩埋場，用來轉運或暫置垃圾，原容量早屆滿還持續堆放。

這月24日曾發生火警，去（2024）年底也有過大火燒毀縣府垃圾車、資收車，導致清運工作一度停擺，讓地方對於環境、垃圾去化問題相當困擾。

澎湖縣湖西鄉民代表李麗美說：「奇怪，不知道是垃圾摩擦，還是沼氣還是什麼，它就東北季風助長之下，它火勢它就是越來越大。」

澎湖縣環保局預估，明火約在28日前撲滅，底層悶燒恐怕還得持續3到4天，火場侷限在掩埋場前半場，後半場仍可正常進場，家戶垃圾清運不受影響。

