澎湖紅羅垃圾場大火 燒出設置焚化爐問題、掀縣長大戰議題

澎湖設置焚化爐建議再起！一度有人建議使用尖山發電廠火力發電設施焚燒垃圾。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖紅羅垃圾掩埋場「連續」發生大火，不僅「戴奧辛」延誤毒氣四處飄散，影響鄰近民眾健康，一把火引燃湖西鄉民怒氣之外，也燒出焚化爐設置與否問題，更提前掀起下屆澎湖百里侯大戰議題，繼無黨籍候選人葉竹林提出環保園區政策後，澎湖縣長陳光復出面道歉，允諾加裝消防設備，並興建智慧再生環保焚化爐。

針對垃圾帶來的政治危機，陳光復正式公開道歉，並點出必須面對焚化爐興建的迫切性。澎湖縣每天的垃圾量在80-100公噸，年垃圾量約在2萬6千公噸。今年初尚待處理的垃圾有1萬多公噸，總量暴增到4萬公噸。雖然澎湖縣政府努力做垃圾減量，除了打包燃料棒1萬公噸，今年已經處理超過3萬公噸垃圾，外運至台灣的焚化爐處理。目前紅羅現場暫置的垃圾量，約為600公噸。

廣告 廣告

此次垃圾焚燒，因垃圾內含易燃物，以及風大及風向造成，但澎湖縣政府責無旁貸，環保局今年2月展開湖西鄉紅羅掩埋場消防設備改善計畫，包括熱感影像監控、消防儲水池、消防水塔等，完工後透過AI即時監測溫度，進行降溫之灑水及通報，強化掩埋場消防應變量能，以智慧科技守護民眾安全，降低意外風險。

另外，陳光復呼籲民眾可以先做好垃圾分類、垃圾減量，讓垃圾處理這件事，有美麗的正向循環。因為垃圾分類不做好，圖一時方便，蝦蟹蛤殼煙蒂等湯湯水水廚餘全部包在一起丟進垃圾車，造成後續垃圾場的溢漏惡臭及易燃。最終目標，澎湖必須建造一座智慧再生環保的垃圾焚化爐。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全國僅4縣市沒進貨！全聯台灣鯛魚排檢出禁藥 1.3萬片已賣出

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

LTN投票箱》週休三日提議再起 請問你怎麼看？

台灣鯛魚排含動物用藥 高市售出逾4000包公告下架、退貨

