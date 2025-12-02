南部中心／廖璟華、莊舒婷 澎湖報導

澎湖的紅羅垃圾場，三年來發生了18次大小火警，上個月半夜又發生火災，讓當地居民苦不堪言，今天鄉長和村長等人陪同議員前往澎湖縣政府抗議、陳情，希望縣府重視他們的聲音。而縣長陳光復也仔細聆聽民眾心聲，並公開道歉。





澎湖紅羅垃圾場3年「18次火警」 鄉長陪同議員縣府抗議

澎湖紅羅掩埋場已經發生多次火災，民眾苦不堪言。（圖／翻攝畫面）









鄉長、鄉民代表與各村長、理事長陪同議員到澎湖縣政府外，眾人高舉抗議看板進行抗議，周邊圍繞多名員警，要避免發生衝突。現場人員：「抗議火燒垃圾抗議火燒垃圾，湖西拒絕污染湖西拒絕污染。」大聲喊出口號，並拿起陳情書進行陳情，正因為澎湖紅羅掩埋場，近三年來已經發生18次大小火警，看看上個月27號，凌晨又突然發生大火，燃燒面積宛如一座小山丘，即使經過一夜灌救，仍有殘火燃燒，加上大火造成空氣污染，周邊不僅煙霧瀰漫，也影響3公里外的國小，學生上課都得戴口罩。湖西鄉長陳振中：「對不起讓大家受苦了，包含上星期的大火。」垃圾場不斷起火，鄉長強調，湖西鄉要的不是事後說明，而是事前的保障，希望縣府成立垃圾分類與減量會報，並落實垃圾破袋檢查，源頭減量，同時也提到，焚化爐選址必須公開透明，多方案評估，而不是預設湖西為唯一選項。湖西鄉長陳振中：「湖西不是澎湖的垃圾後院，也不該是所有鄰避設施的集中地。」

廣告 廣告





澎湖紅羅垃圾場3年「18次火警」 鄉長陪同議員縣府抗議

鄉長進行陳情，並希望縣府能改善垃圾問題。（圖／民視新聞）









澎湖縣長陳光復，仔細聆聽眾人的意見，並公開道歉，關於垃圾的問題，縣府很努力希望盡快改善，也會共同討論解決辦法。澎湖縣長陳光復：「要先跟大家說抱歉啦，我們20多年來，這個垃圾問題我們也想要解決。」澎湖紅羅掩埋場火災頻傳，讓當地居民苦不堪言，透過抗議陳情，期盼縣府重視他們的聲音，也希望垃圾不再以煙霧形式進入居民的窗戶、肺部與家中。

原文出處：澎湖紅羅垃圾場3年「18次火警」 鄉長陪同議員縣府抗議

更多民視新聞報導

為乾爹復仇 斷天道盟大哥「黑狗」腳筋2嫌聲押禁見

台南掩埋場再傳大火! 安南區大火高達6層樓

中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華

