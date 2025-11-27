澎湖紅羅垃圾掩埋場又發大火 鄰近村里飄惡臭

wm20251127215535501671

（觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾衛生掩埋場，今（27）日凌晨又傳大火，東北季風的助長下，仍持續延燒，下風處村里皆聞到燒塑膠味道，鄰近的成功橋也因煙霧遮擋視線，澎湖縣政府呼籲過往車輛小心慢行，縣政府環保局已派員監控空氣環境品質，也呼籲附近村民緊閉門窗並避免外出，垃圾掩埋場再次冒火，凸顯垃圾分類及興建焚化爐等迫切問題。

紅羅垃圾衛生掩埋場，今日凌晨又傳大火，東北季風的助長下，下風處村里皆聞到塑膠燃燒味。(圖/郭偉民攝)

澎湖縣政府消防局於27日凌晨接獲民眾報案指稱，湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場廢棄物起火燃燒，請求派遣人車前往搶救。消防局接獲通報後不敢輕忽，考量當時東北季風風勢強勁，恐助長廢棄物火勢快速延燒、現場車輛進出動線不佳及廢棄物悶燒不易徹底撲滅等因素，陸續出動第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊共13車29人前往現場，由大隊長陳永春指揮搶救。

由於起火處位於掩埋場北側，風力助長向南側延燒，燃燒範圍擴大，為減輕消防人員體力負荷，及長時間射水降溫之需，消防局特別出動1具固定式砲塔投入救災，配合現場部署5條水線及環保局4部挖掘機等機具，火勢已大致侷限於掩埋場內，尚無向外延燒之虞，目前消防局已啟動人力輪替機制，刻正全力搶救中。

澎湖紅羅垃圾掩埋場再次冒火，凸顯垃圾分類及興建焚化爐等迫切問題。(圖/郭偉民攝)

東北季風因素，一早在下風處村里居民皆聞到臭味，皆在社交網路上詢問那裡失火了，連在澎湖地區井垵、嵵裡地區皆可聞到臭味，雖門窗已緊閉，但小孩過敏仍咳不停，湖西鄉籍議員許育凱表示，這是所有湖西鄉民的痛，為顧全大局，他們一直隱忍承受全縣不要的嫌惡設施，但縣府不該將鄉親的配合視爲理所當然，垃圾場火勢可以撲滅但鄉親心頭怒火，什麼時候會爆發、可不可以滅除，則沒有人敢保證了。

環保局在第一時間也派員監控並指出，由於風向為東北風，火災煙霧將會往下風處飄散，預估可能空氣品質影響範圍為紅羅、西溪、成功、城北、烏茨、興仁等地區，環保局人員持續以五用偵測器全附近監測空氣品質情況，呼籲附近民眾儘量減少外出，適當緊閉門窗，車輛行駛注意安全。

