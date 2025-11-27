澎湖紅羅垃圾掩埋場大火控制火勢 惡臭煙霧迷漫全島影響八區域空品

澎湖湖西紅羅村垃圾衛生掩埋場今天凌晨發生大火，澎湖消防局動員第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊共13輛消防車前往救難，火勢獲控制未向外延燒，惡臭煙霧籠罩本島，馬公烏崁等八個區，空品受影響，澎湖縣政府籲請民眾關閉門窗，外出要戴口罩。

澎湖縣消防局是在今天凌晨1時46分接獲民眾報案指稱，湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場廢棄物起火燃燒，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，出動第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊共13車前往現場，由大隊長陳永春指揮搶救。

由於東北季風風勢強勁，助長廢棄物火勢快速向南延燒，燃燒範圍擴大，恐短時間無法控制，消防局出動1具固定式砲塔投入救災，配合現場部署五條水線，及環保局四部挖掘機等機具，火勢已大致侷限掩埋場內，尚無向外延燒之虞，刻正全力搶救。

由於澎湖東北季風強勁，垃圾掩埋場惡臭煙霧隨著風勢南下飄散，空氣品質影響湖西紅羅、西溪、成功、城北與馬公烏崁、興仁、鐵線、五德等地區，澎湖環保局以五用氣體偵測器監測空氣品質情況，縣府也提醒煙霧下風處民眾，要做好相關防護措施，適當關閉門窗，外出務必戴上口罩。

（責任主編：莊儱宇）