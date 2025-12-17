澎湖紅羅掩埋場屢傳火災 5大類較危險廢棄物務必妥善處理

因應近年澎湖縣湖西鄉紅羅掩埋場屢傳火災，澎湖縣政府環保局請民眾平時應做好垃圾分類減量，降低垃圾量，特別提醒民眾有五大類較危險之廢棄物，其特殊的特性及處理方式供民眾參考，盼共同守護打造更宜居的家園。

澎縣府指出五大類較危險之廢棄物：

一、高壓瓶罐：如髮膠罐、造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐、噴漆等，因含有易燃氣體或有機溶劑，遇高溫或壓縮時易引爆，瓶罐應至空曠處排出內容物再回收，噴漆、造型噴霧等內容物排出時則交由清潔隊資源回收車回收，或販售廠商進行逆向回收處理，切勿丟入一般垃圾車，以免在壓縮過程中引發爆炸。

二、食用性粉狀物：如奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，因粉狀物達到一定濃度遇上高溫，可能引起塵爆燃燒，故可混水當廚餘回收。

三、金紙或香灰餘燼：必須等澆水餘燼全滅後再裝袋丟垃圾車，否則可能會在垃圾車內悶燒。

四、鋰電池：包含使用鋰電池的行動電源，經過擠壓也易起火燃燒，應投入電池回收筒回收。

五、滅火器及瓦斯桶：應循逆向回收管道，將該物品交付原購買店家回收再利用。

環保局強調，民眾丟棄以上五大類物品前，應檢查再檢查，確認再確認，妥善處理後再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全。同時呼籲民眾從垃圾源頭減量做起，家家戶戶做好垃圾分類，落實資源回收，並配合各公所清潔隊垃圾不落地政策的執行，才能讓澎湖縣成為邁向綠能循環經濟的低碳島。