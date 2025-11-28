澎湖紅羅村垃圾場大火 搶救近40小時火勢獲控制

（中央社澎湖縣28日電）澎湖紅羅村垃圾衛生掩埋場昨日凌晨發生大火，消防局歷經近40小時接力灌救，目前火勢已大致控制。雖然現場仍持續開挖處理零星明火，但惡臭空污仍籠罩澎湖本島。

澎湖環保局指出，火警發生後立即啟動防災應變措施，環境部南區環境事故專業技術小組也跨海支援，動用空氣污染分析儀、五用氣體偵測器等設備檢測空氣品質。今天監測數據顯示，總懸浮微粒（TSP）及PM2.5濃度較昨天下降，但空氣中仍可聞到惡臭。

消防局表示，除了各鄉市消防分隊投入馬拉松式救援，僅有的消防機器人也加入灑水降溫。火場經近40小時灌救後，目前在環保局操作挖土機開挖底層垃圾時仍出現部分明火，持續以灑水方式降溫；整體燃燒面積約逾1000平方公尺。

環保局說，澎湖地區連日吹東北風，垃圾場火警造成的惡臭與空污隨風飄散。環保局已在紅羅、西溪、太武、成功、城北、烏崁、隘門、興仁、鎖港等下風處持續監測空氣品質，同時呼籲民眾減少非必要外出、適度緊閉門窗，外出時請佩戴口罩並注意個人防護。（編輯：謝雅竹）1141128