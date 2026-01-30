即時中心／高睿鴻報導

「難以留住人才」無疑是所有離島縣市，均得面對的殘酷現實，政府能否當強力後盾，同樣至關重要。民進黨澎湖立委楊曜，近日就因澎湖軍公教離島加給一事，對同黨澎湖縣長陳光復發出質疑。他指出，陳已擔任縣長3年，卻仍無法落實當初的政見，讓澎湖軍公教人員離島加給的年資加成，比照金門、馬祖調高至30%。為此，楊曜不僅發起連署，竟還宣稱，若連署人數超過陳光復的得票、還無法獲政院回應，兩人均應退黨。

楊曜說，陳光復縣長很清楚，「軍公教年資加成比照金馬」的競選承諾能否完成，對年底的縣長連任選舉，將有決定性影響；因此他說，自己與中央多次協調，卻未見成果後，陳光復決定訴諸直接民意、呼籲澎湖縣民簽連署書，要求澎湖軍公教年資加成提高為30 %、與金門馬祖同等級。

楊曜表示，他已在第一時間完成連署，並在自家服務處設連署站，請求各位鄉親一起當陳光復縣長的後盾，讓他可在任期最後一年，落實對選民的承諾。他甚至還提到，回顧2022年底，當時沒有公職身分的陳光復，毫不費力就讓行政院同意、將「澎湖軍公教離島加給基本數額」提高到每月9790元；但現在，陳光復擔任縣長3年，對於自己提出的主要政見「離島加給的年資加成調高為30 %」卻沒任何進度。

快新聞／澎湖綠委竟揚言退黨！質疑同黨縣長「這政見」跳票 要求政院介入

民進黨澎湖立委楊曜表示，已在服務處設立連署站。（圖／翻攝自楊曜臉書）

他不禁質疑，難道是陳光復對自提的政見，沒有放在心上？還是對民進黨執政團隊的影響力不見了？又或者，2022年底的加給調漲，其實跟陳光復沒有任何關係？綜上述，楊曜直言說，由於這是陳光復的重要政見，倘若無法完成，想必將失去軍公教的支持，導致連任無望。

楊曜進一步表示，上次陳光復當選得票率僅36.64%、總票數1萬8777張，他因此建議，這次的連署數若超過1萬8778人，顯見強大民意已無法忽視；倘若行政院還是拒絕陳光復，完成年資加成30%的政見，他認為自己與陳都該退黨、以無黨籍參與下次選舉。楊曜表示，這樣才能展現落實政見的決心、避免落入「騙選票」的指控。

楊曜甚至還說，就算自己變成無黨籍立委，也依舊會全力輔選陳光復、幫助後者爭取連任；且就算是無黨籍，他與陳光復還是堅定反共、保台，立場並無二致。

民進黨澎湖立委楊曜表示，縣長陳光復尚未兌現「提升軍公教加給」的政見。（圖／翻攝自楊曜臉書）

原文出處：快新聞／澎湖綠委竟揚言退黨！喊話同黨縣長「這政見」跳票 要求政院介入

