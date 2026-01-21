澎湖縣中小學聯合運動大會 900位選手同場競技

▲澎湖縣115年中小學聯合運動大會開幕。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】為期3天的「澎湖縣115年中小學聯合運動大會」21日上午在縣立田徑場盛大開幕，縣內2所高中及47所中小學、近900位選手齊聚一堂、同場競技。本次賽事將選拔優秀選手，代表澎湖參加4月份全國中等學校運動會及5月份全國小學田徑錦標賽，為縣爭光。

▲7所國小學童表演健身操。

澎湖縣長陳光復親臨現場，與議長陳毓仁、議員許國政、議員蘇陳綉色、議員陳佩真、教育處長陳晶卉、社會處長周柏雅、工務處長曾吉祥，以及各校校長一同到場為選手們加油打氣，勉勵大家全力以赴、發揮潛力，在競賽中超越自我，展現堅毅不拔的運動家精神，爭取最佳成績。

陳光復表示，一年一度的中小學聯合運動會，是檢視選手平時訓練成果的重要舞臺，透過競技平臺與縣內各校選手相互切磋，不僅能提升競技實力與實戰經驗，也能增進選手間的情誼。他指出，澎湖雖是離島，但澎湖子弟在體育領域的表現相當亮眼，如馬公高中游千禛去年榮獲全中運國女組五項全能全國第2名、林昱堂代表臺灣出戰巴黎奧運跳遠項目等，他們證明，即使資源有限，只要給予支持，也能在全國、甚至世界的舞臺上發光發熱。

陳光復強調，縣府持續投入大量資源扎根運動教育，協助學校與選手發展，成立田徑、桌球等基層運動選手訓練站，培育超過1,400位選手，並持續改善訓練環境與器材設備，提供訓練經費補助、比賽獎勵金，並聘請專業運動教練，全方位提升選手培育品質。

陳光復也提醒大家比賽中注意安全，尤其寒流來襲，務必做好暖身、注意保暖，避免運動傷害。

教育處指出，中小聯運是縣內國中小及高中職每年一次的重要田徑賽事，今年賽事增加田徑特奧組100公尺、立定跳遠及鉛球，落實運動平權。

今年提供的獎勵偶是「馬寶」，前3名的選手都可以將「馬寶」帶回家，為自己學生時代留下紀念。

開幕典禮由7所國小學童表演健身操，每位學生無畏寒風，個個精神抖擻，動作整齊劃一，展現活力。文光國中舞蹈班引領大會會旗進場，聖火手由馬公高中游千禛、陳睿妤擔任，宣誓代表由澎湖海事歐羽欣擔任。