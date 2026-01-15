澎湖縣前議長收錢喬人事 劉陳昭玲貪污罪二審判刑7年6月 7

因涉及收賄貪污案辭去議長職務的澎湖縣議長劉陳昭玲，被控在車船處、消防局、衛生局等單位的人事調動上「喬人事」，再收取關說對價，同時，還向車船處長施壓預算案，收受車船處長賄款，澎湖地院一審重判10年2月；上訴二審後，高雄高分院今（15）日撤銷改判徒刑7年6月。可上訴。

檢方起訴劉陳昭玲在109年得知車船處「『澎湖縣政府南海航線交通船養護計畫」預算案，就指示陳姓機要秘書向賴姓處長施壓，要求賴姓處長以15萬元購買市價僅2萬餘元BV二手包，隨即表態支持預算案，賴某怕未來車船處業務遭議長刁難，交付15萬元。

此外，劉陳昭玲在文光國小校護人事案收受徐姓護理師100萬元替其喬校護一職；在消防局人事案中收受許姓、廖姓隊員15萬元為其喬消防分隊小隊長職務；車船處臨時人員出缺，劉陳昭玲收受曾姓民眾36萬元，將曾的高姓養女喬到車船處任臨時人員；社會局的曾姓科長想調到衛生局任職，透過其父以10萬元代價請託劉陳昭玲成功將其喬到衛生局擔任科長。

澎湖地院審理認為，劉陳昭玲長期擔任澎湖縣議會議長，本應奉公守法，為民表率，廉潔自持，而被告陳淑美雖非公務員，然其長期擔任被告劉陳昭玲機要秘書，亦應知悉身為公務員當不可貪圖非法利益，詎被告劉陳昭玲、陳淑美竟對於被告劉陳昭玲職務上之行為收受賄賂，有違選民之託付，嚴重敗壞官箴，並腐蝕國民對於公務不可收買性及廉潔性之信賴，違反義務程度非輕，犯罪所生危害實屬重大，判決劉陳昭玲徒刑10年2月、陳淑美徒刑3年10月。

高雄高分院合議庭審認，考量被告2人於本院審理時均確有真誠悔悟之情，且陳淑美係基於親族、上命下從關係而共犯本案全部犯行，劉陳昭玲現已近70歲，已辭議員未再擔任公職，重病纏身，被告2人日後復歸社會之可能性等情，被告 2人均主張 原審所定應執行刑偏高等語，非無理由，因此撤銷原判決，改判劉陳昭玲徒刑7年6月，陳淑美徒刑2年8月。

