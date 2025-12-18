澎湖縣府團隊拜會台中市政府 交流智慧城市與數位治理經驗





澎湖縣長陳光復18日上午率縣府團隊拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接待，雙方就智慧城市、數位治理進行交流。台中市政府並安排簡報，分享推動智慧科技運用的成果與經驗，現場互動熱絡，展現離島與都會城市交流學習的正向能量。

台中市政府安排數位發展局、交通局、環保局與縣府團隊進行數位議題交流。數位發展局是全國縣市政府唯一以「數位」命名的局處，該局打造市民一站式服務平台《台中通》，透過AI、大數據與區塊鏈等新興科技導入市政服務，並整合線上申辦、支付繳費、陳情回報等多元功能，市民一機在手即可享有個人化及多元的市政服務。

交通局的「台中Go」整合交通、觀光與旅遊資訊，提供查詢、路線規劃、票證整合與旅遊建議等一站式行動服務；「公車e碼通」整合交通資訊與票證功能，只要透過手機App掃碼搭乘公車，不需實體卡，一站式服務讓搭車更便捷。

市府環保局建置智慧環境監控系統，有效應用於空污監測，主動示警通報稽查，避免污染情事擴大。

陳光復表示，縣府近年以智慧科技驅動永續治理，全面將數位應用導入交通、醫療與縣政、民生、觀光旅遊、公共服務領域：開發「澎湖GO」、運用數位孿生打造智慧港，提升澎湖漁港管理、推動智慧公車站牌、TPASS月票及大眾運輸電動化，並引進AI智慧醫療與整合式數位平台，優化醫療照護與育兒服務；同時於環境與觀光治理中導入溫室氣體盤查、低碳數據管理及大型活動碳足跡評估。透過跨局處協作與智慧治理工具，澎湖正穩健打造兼顧民生、產業與環境的智慧島嶼。

陳光復指出，台中市在智慧城市與數位治理上的前瞻布局與務實作法，令人印象深刻，特別是以人為本、讓科技真正服務市民的精神，值得澎湖學習。澎湖未來將持續推動數位轉型，並期待與台中市在智慧城市、資安與淨零永續等領域深化交流合作，為民眾帶來更便捷、更有感的公共服務。

盧秀燕表示，她相當重視城市的數位發展，並強調「數位力就是城市競爭力」。她指出，科技發展必須貼近民眾生活，數位服務也應實際應用於市民的日常之中。由於台中市幅員遼闊、人口眾多，更需要透過智慧化管理模式，以有效節省人力、時間與行政成本。市府持續推動數位治理，期盼讓台中成為更加便利、宜居的智慧城市。

盧秀燕表示，在陳光復縣長的用心治理下，澎湖縣在生態保育、旅遊觀光及環境保護等方面皆有亮眼表現，成果相當傑出；她也指出，每個縣市都有其獨特特色與發展優勢，彼此之間值得相互學習與借鏡，期盼未來能親赴澎湖交流，促進經驗分享與合作，共同推動地方發展。

會後，雙方互贈紀念品，象徵情誼與合作交流的延續；陳光復致贈具有澎湖代表意象的「雙心石滬砂畫」及干貝醬，盧秀燕則回贈太陽餅、甜柿、雪梨等台中特產，期盼未來持續深化交流，在智慧城市、數位治理與永續發展等領域攜手前行，為民眾創造更多便利與福祉。

