澎湖縣後備軍人晉任表揚 陳光復感謝後備幹部付出提升國家安全及社會韌性





澎湖縣後備指揮部9日在演藝廳辦理「115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，由參謀總長梅家樹上將主持，為6位備役幹部晉任授階，並頒獎表揚36位輔導幹部及寶眷。縣長陳光復親自出席觀禮並勉勵後備幹部，展現縣府對後備工作的深厚重視與全力支持。

梅家樹表示，澎湖在其40多年的軍旅生涯中佔有重要地位，不僅是海軍溫暖的停泊點，更像是他的另一個家，能以參謀總長身份回到澎湖主持典禮，與鄉親和後備袍澤齊聚一堂，深感榮幸與感謝。他特別感謝澎湖縣政府長期的支持，讓部隊、後備體系能與行政災防及民間團體緊密結合，共同發揮最具韌性的守護能量。並肯定後備夥伴們「平時造福社會、戰時保衛家園」的精神，在逆境中展現澎湖人不低頭、不退縮的強悍韌性。他強調個人的榮耀與地方經營息息相關，未來將持續與鄉親攜手，共同守護這片美麗家園的穩定與安全。

廣告 廣告

陳光復向所有受獎人員表示恭喜與肯定，他指出，後備戰力不僅是三軍堅實的後盾，更是全民國防的重要基石；後備袍澤長期投入國防事務推動，並協力災害防救，是國家安全與社會穩定的關鍵力量。

活動會場內規劃了品茗區，並結合後備袍澤的攝影、書法、陶藝與繪畫等成果展，展現袍澤們多才多藝的一面；場外演藝廳廣場則集結了五鄉一市輔導中心的地方特產與縣府政令宣導攤位，落實軍事組織與在地文化交織的社會參與。

更多新聞推薦

● 藍白續擋總預算審查 內政部：影響空勤海豚直升機隊升級、新住民發展署籌設