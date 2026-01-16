澎湖縣慶祝115年消防節 表揚「鳳凰獎」全國消防楷模及績優義消 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】澎湖縣政府消防局為慶祝消防節，於16日（星期五）晚上舉辦消防節慶祝大會。頒獎表揚鳳凰獎全國消防與義消楷模、全國防火宣導志工、全國救護志工菁英及多位績優消防人員、義消楷模。縣長陳光復感謝消防同仁與義消夥伴無怨無悔的付出，在第一線守護鄉親生命與財產安全，是澎湖最值得信賴的守護力量。

開場由消防局長許文光及義消總隊長陳雙全致贈義消副總隊長呂登皇屆齡榮退紀念品，以表彰其投身義消行列30年的卓越貢獻，隨後縣長陳光復頒發新任義消副總隊長蔡惠如聘書，及頒獎表揚榮獲內政部消防署114年「鳳凰獎」全國消防楷模-第二救災救護大隊副大隊長王思源、全國義消楷模-義消救難大隊第一分隊隊員柯泰平、「防火宣導志工菁英」-白沙宣導分隊分隊長許鳳英及「救護志工菁英」-馬公救護義消分隊隊員吳佳駿等4員，為他們長年無私奉獻、守護家園的卓越表現表示肯定。

義消副總隊長呂登皇投身義消行列30年屆齡退休，服務期間表現卓越，深獲肯定。(圖/郭偉民攝)

縣長陳光復致詞時表示，消防工作是一場與時間賽跑的使命，更是一份以生命守護生命的志業。每一次警鈴響起，消防人員總是義無反顧奔赴現場，無論火場、災害或緊急救護，都在危險中挺身而出，為鄉親撐起最安心的防線。他形容消防人員如同守護天使，用專業與勇氣，為社會帶來希望與安定。

陳光復表示，消防工作是一場與時間賽跑的使命，消防人員如同守護天使，用專業與勇氣，為社會帶來希望與安定。(圖/郭偉民攝)

議長陳毓仁則對民間力量給予高度肯定，「澎湖縣義消總隊」是本縣陣容最龐大、最具使命感與執行力的民間團隊，更是守護地方的中堅力量。議長特別肯定義消團隊在加強訓練、招募新血及協助災後關懷訪視上的卓越表現，相信在府會同心下，未來團隊的救災救護量能將更為精實。

消防局為應對日趨複雜的災害型態，近年來積極爭取中央及地方經費挹助，全面充實汰換各式救災救護車輛、科技化救災裝備及個人救災裝備，另外也積極招募義消新血，成立各類機能型義消團隊，目前全縣義消編制人數已達500人，透過裝備硬實力與民間軟實力的結合，有效擴充澎湖的救災救護量能，確保能在第一時間達成預防火災、搶救災害及緊急救護之任務，為菊島織起一張綿密的安全防護網。

縣義消楷模及績優義消團隊，其名單如下：

※澎湖縣114年度績優消防人員：

救災先鋒：第一大隊副大隊長朱偉靖、白沙分隊分隊長吳政男、馬公分隊隊員鐘耀萱及西嶼分隊隊員顏士翔等4人。

救護尖兵：馬公分隊隊員孫清文、湖西分隊隊員洪立宇、望安分隊隊員孫毅、馬公分隊隊員鄭秉瑞及馬公分隊隊員呂東霖等5人。

業務達人：火災預防科科員林競威、災害搶救科科員黃勝建及緊急救護科隊員黃文欣等3人。

※澎湖縣114年度救災義消楷模：

義消總隊顧問王垂仲、義消第三大隊幹事許宜祜、義消馬公分隊隊員洪媽添、義消澎南分隊隊員鮑憲慶、義消湖西分隊隊員蘇瑋揚、義消白沙分隊隊員邱得瑋、義消西嶼分隊副分隊長陳昆發、義消七美分隊隊員許甲政、救難義消第一分隊隊員呂志宏、救難義消第二分隊隊員洪榮城等10人。

※澎湖縣114年度義消宣導楷模：

宣導大隊總幹事李名懿、馬公宣導分隊小隊長洪麗微、澎南宣導分隊小隊長顏素日、湖西宣導分隊副分隊長葛菁菁、白沙宣導分隊隊員楊桂芳、西嶼宣導分隊副小隊長黃評資、望安宣導分隊分隊長陳淑娟、七美宣導分隊隊員陳惠華等8人。

※澎湖縣114年度義消救護楷模：

救護大隊總幹事辛淑靖、馬公救護分隊小隊長陳炫妗、澎南救護分隊幹事張慧玲、湖西救護分隊隊員陳彥文、望安救護分隊小隊長陳朝虹、七美救護分隊隊員呂汶駿等6人。

