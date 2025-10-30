澎湖縣政府推出農村再生遊程 創造農村旅遊發展契機

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府農漁局為推行澎湖農村再生，特別規劃農漁村體驗遊程，藉由遊程讓遊客進一步了解澎湖社區的特色與文化，進而提升農漁村的的價值．

遊程從湖西鼎灣社區展開，鼎灣擁有悠久的歷史與豐富的文化資源，從七星山休閒公園開始，由導覽員帶領走訪鼎灣四眼井、洪根深故事牆、藥泉井與百草園區。這些景點不僅記錄了居民的生活智慧，也展現了社區守護自然的用心。沿途的藥籤牆與八卦池，更象徵著人與土地和諧共生的價值。在體驗課程中，還能體驗進行虎爺拓印、縖菜料理體驗，或是果凍DIY。

另外遊程還來到菓葉社區。這裡的文化遺產保存完整，走訪將軍廟、漁灶、許氏古厝與菜宅，彷彿穿梭時空，見證先民生活的軌跡。最具代表性的石滬文化，在觀日樓遠眺海天一線時，更能感受到澎湖居民世代與海洋共生的智慧。在菓葉的體驗課程中，遊客可選擇製作傳統雞母狗玩具，或捏製陶器。透過這些創作，不僅能帶回獨一無二的紀念品，更留下與社區互動的美好回憶。這是一段動手又動心的旅程，也是文化傳承的具體展現。

鼎灣與菓葉的遊程，讓外界看見農村再生不僅是環境改造，更是文化再現與產業創新的展現。透過導覽、手作與餐食體驗，遊客能深入理解澎湖社區在永續發展上的努力，並感受「慢活」的生活美學。

