澎湖縣政府桌曆小物發放 千餘本秒殺

領取隊伍大排長龍，足足繞了前後棟三圈。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖最夯的桌曆小物，是澎湖縣政府發行的2026澎湖美食三角桌曆，今5天上午11點在澎湖縣政府保全室免費索取，立即排起長長人龍，將澎湖縣政府前後棟大樓，足足繞了3圈，千餘本不到半小時就秒殺，由於數量有限，澎湖縣政府表示不會再加印贈送，敬請見諒。

澎湖美食三角桌曆由文化局長陳鈺雲操刀設計，每翻一頁，都能看見屬於澎湖的鮮味與生活記憶。按照時序排列，1月高麗菜、2月紫菜與海菜、3月石鮔排骨湯、4月大蛤仔飯、5月絲瓜厚殼蛤、6月仙人掌冰、7月風茹茶與花生、8月小管麵線、9月一夜干、10月紅蟳海鮮粥、11月澎湖冰花、12月土魠魚。

其中烏崁種澎湖高麗菜，聽著飛機起降聲長大；澎湖黑金紫菜與綠金海菜，都是上天恩賜澎湖人寶物；澎湖特有種章魚則是世界最神秘物種；至於澎湖大蛤與Q彈的米粒，完美融合大蛤飯，更是澎湖民眾記憶美食；澎湖絲瓜口感爽脆鮮甜、仙人掌則像極了夏日的海風夏季中的緋紅奇蹟；至於澎湖人專屬的青草茶，解渴消暑、清涼降火，配上香氣十足的澎湖花生更是一絕；鮮美脆彈的小管配上澎湖麵線，口齒留香；肥美的紅蟳蟹黃飽滿，蟹肉鮮甜；低熱量高營養的冰花，口感爽脆又帶點鹹鹹的味道；澎湖白金土魠魚，煎、煮、烤炸，怎麼料理都好吃。

澎湖縣政府發行黃金三角桌曆，開放領取旋即秒殺。(記者劉禹慶攝)

