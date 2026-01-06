澎湖縣政府消防局再添3名EMTP 全育霆勇奪第一名結訓 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】 澎湖縣政府消防局於去（114）年選派馬公分隊全育霆、朱育辰及白沙分隊李榕榕等3位優秀救護人員，前往新北市政府消防局，參加由國立臺灣大學附設醫學院辦理之「高級救護技術員(EMTP)」訓練，歷經到院前醫療、救護車及醫院實習，並通過衛福部甄試，全數合格，其中全育霆在參訓38人中，更以第一名成績結訓，順利取得證照。

馬公分隊全育霆在參訓38人中，以第一名成績結訓，順利取得證照。(圖/澎湖縣消防局提供)

澎湖縣政府消防局表示，該局已有24位高級救護技術員，自111年起連續4年培訓專業人力，持續精進救護技術。局長許文光指出，高級救護技術員培育不易，但對提升到院前救護品質、守護縣民生命安全具有關鍵意義，未來也將持續強化設備與訓練，全面提升澎湖急救力。

