澎湖縣政府辦理「ＡＩ公務與創新實務系列工作坊（二）」研習

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】澎湖縣政府為因應人工智慧（AI）快速發展對公共行政帶來的影響，並持續提升公務人員創新思維與行政效能，強化公務人員前瞻與跨界創新能力，於115年1月30日辦理「AI公務與創新實務系列工作坊(二)」，特別邀請國防安全研究院黃政勛政策分析員擔任講師，分享其在政策分析與跨域創新應用方面之實務經驗。計有22位縣府及所屬機關科長級以上公務人員參訓。

本次工作坊以AI時代下的公務創新為主軸，課程內容涵蓋多項與地方治理密切相關之主題，包括：前瞻思維與創新，協助同仁掌握科技趨勢，培養因應未來挑戰之思考能力；跨界思考與創新應用，引導學員結合不同專業領域，發展創新行政作法；並透過再次深入探討跨界思考與創新應用於公部門實務之應用案例，協助同仁將創新概念具體落實於實務工作中；最後，藉由工作流程設計思維再造，帶領同仁重新檢視現行行政流程，思考如何透過設計思維與AI工具優化作業流程，提升行政效率與服務品質。

縣府人事處表示，透過本次系列工作坊，期盼協助公務同仁跳脫既有思維框架，強化跨域整合與創新解決問題之能力，進一步將AI與創新思維導入地方治理與行政實務，持續精進施政品質，提供縣民更優質的公共服務。（照片記者葉佳盈翻拍）